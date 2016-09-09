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Pınar Dilek: Tarkan'la 5 yıldır birlikteyiz, büyük bir aşkın sonucunda evlendik

Dilek, parmağındaki 95 bin dolarlık tektaş, alyans ve 5 bin dolarlık yeditaş yüzüklerle dikkat çekti

09 Eylül 2016 11:19

Tarkan'ın eşi Pınar Dilek, evlendikten sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Dilek “Yazıldığı gibi değil, 5 yıldır birlikteyiz. Büyük bir aşkın sonucunda evlendik” sözleriyle anlatan Dilek, eşinin ev hali için, “Çok doğal, çok mütevazı, çok ince düşünceli. Dışarıda nasılsa evde de aynı” dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Eşiyle özel bir şarkısı olup olmadığı sorusunu “Var ama söylemem” diyerek geçiştiren Dilek, burun estetiği yaptırdığı yönünde çıkan haberlerle ilgili olarak da “Nefes alamıyordum, ameliyat oldum. Biraz da ucunu toparlattım o kadar" dedi.
Dilek, burnunu yapan doktoru Op. Dr. Yakup Avşar’ı konserde ağırlayarak teşekkür etti.

Tarkan, 7 günlük konser maratonunda sesini korumak için son üç şarkısında playback yaptı.

 

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