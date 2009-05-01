Pınar Aylin’i ağlattılar

Pınar Aylin ile eski eşi Mert Tokatlıoğlu arasındaki mal paylaşımı ve tazminat davası bir türlü sonuçlanamadı. Eski eş, son duruşmada 20 bin lira tazminat istedi.



Bir yıl önce boşanma davası sona eren Pınar Aylin, önceki gün eski eşi Mert Tokatlıoğlu'nun 2,5 yıl önce açtığı "taraflar arasındaki mal paylaşımı ve tazminat davası"na katıldı.



Tokatlıoğlu, Aylin'in açtığı boşanma davası üzerine 30 bin dolar nakit para, Çeşme'deki yazlık ev ve evlilikleri sırasında aldıkları jipi istemiş, bunun için de mahkemeye dilekçe vermişti.



Hürriyet'in haberine göre, önceki gün görülen duruşmada evlenmeden önce satın aldığı evine yeniden sahip olan Pınar Aylin, bu kez eşinin 20 bin TL'lik tazminat istemesiyle sarsıldı. Tokatlıoğlu, aile fertlerini şahit olarak çıkardığı son duruşmada, ünlü şarkıcının adına kayıtlı olmasına rağmen ortada olmayan jiple ilgili hakkında çıkan haberlere çok üzüldüğünü belirterek, Aylin'den 20 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Gazetelerde çıkan, "Mert jipimi çaldı" başlıklı haberlerden dolayı Tokatlıoğlu'nun 20 bin TL'lik tazminat talebinde bulunması, Pınar Aylin'in sinirlerini altüst etti.



Uzun zamandır duruşmanın sonuçlanması bekleyen Aylin, bu istek yüzünden davanın ileri bir tarihe ertelenmesinden dolayı, duruşma salonunu gözyaşları içinde terk etti. Ünlü şarkıcı konuşla ilgili olarak, "Önceki gün mahkemeye çıktık. Ama sonuçlanmadı. Kızım hiçbir şey bilmiyor. Kendimden daha önemlisi kızım. Onu korumak adına konuşmayacağım" dedi.

