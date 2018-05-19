Pınar Aydınlar'ın avukatından suç duyurusu

Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanan HDP PM üyesi ve sanatçı Pınar Aydınlar'ın avukatları, müvekkillerinin cezaevine girişte zorla çıplak aramaya maruz kaldığını belirterek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, İzmir’de yaptığı bir konuşma nedeniyle “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davada verilen hapis cezasının kesinleşmesinin ardından tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevine gönderilen Aydınlar’a cezaevine girişte çıplak arama yapılmak istendi. Çıplak aramayı kabul etmeyen Aydınlar’a zorla çıplak arama yapıldığını kaydeden avukatlar suç duyurusunda bulundu.

Avukat Murat Arksak tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 3’üncü maddesini içeren “İşkence, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele yasağı” ile AİHS’nin 8’inci maddesinde yer alan “özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı”nın ihlal edildiği belirtildi.

“Dayatılan ve uygulanan çıplak arama işleminin insanlık onuru ile bağdaşmadığı, işkence ve kötü muamele yasağının ihlali niteliğinde bir kamu uygulaması olduğu” ifadelerine yer verilen suç duyurusunda, Aydınlar’ın tutuklandığı günden bu yana tek kişilik hücrede tutulduğu bilgisine de yer verildi.