Çıplak aramayı kabul etmeyen Pınar Aydınlar darp edildi

Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanan HDP PM üyesi ve sanatçı Pınar Aydınlar'ın götürüldüğü Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde çıplak aramayı kabul etmediği için darp edildiği bildirildi.

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2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) İzmir Milletvekili olarak seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmalardan dolayı aldığı 10 aylık cezanın onaylanması nedeniyle Aydınlar, iki gün önce (15 Mayıs) Almanya'dan döndükten sonra Atatürk Havalimanı'nda pasaportuna el konularak gözaltına alındı.

Yeni Demokrasi'nin haberine göre, tutuklandıktan sonra Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’ne gönderilen Pınar Aydınlar hapishaneye girişte dayatılan çıplak aramayı kabul etmediği için darp edildi. Aydınlar’ın yüzünde çizikler meydana geldi.

Çıplak aramanın ardından tekli hücreye konulan Pınar Aydınlar’ın Kandıra F Tipi Hapishanesi’ne gönderileceği belirtildi.