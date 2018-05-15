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Politika

HDP PM üyesi Pınar Aydınlar tutuklandı!

Pınar Aydınlar Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi

15 Mayıs 2018 19:26

Almanya’dan Türkiye’ye giriş yapan HDP PM üyesi ve sanatçı Pınar Aydınlar, Atatürk Havalimanı'nda pasaportuna el konularak gözaltına alındı.

Aydınlar'ın 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) İzmir Milletvekili olarak seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmalardan dolayı aldığı 10 aylık cezanın onaylanması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.Pınar Aydınlar tutuklanarak  Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevine götürüldü.

Taylan Kulaçoğlu Aydınlar ile görüştüğünü belirterek Twitter hesabından şu notu paylaştı:

Sevgili dostum, yoldaşım Pınar Aydınlar'la görüştüm, tutuklanmış! Bakırköy'e götürüyorlar! Son söz olarak bana "Ülkemim zindanlarda faşizme direnerek yatmayı, Avrupa'nın süslü sokaklarına özgürce yürümeye tercih ediyorum" dedi! Seninle onur duyuyoruz!

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