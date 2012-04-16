Pınar Altuğ'u taciz twitleri çıldırttı!

4 yıldır Yağmur Atacan ile evli olan ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, kendisine 3 gün boyunca evlilik teklif eden takipçisine fena öfkelendi.

Altuğ, "Bana 'Evlenelim mi?' diye 3 gündür mesajlar yazan arkadaş, bir de üzerine sürekli 'Cevap verir misin?' mesajları atıyorsun, ben sana ne diyeyim?" diyerek tepki gösterdi ve takipçileriyle "Belli aralıklarla aynı mesaj düşüyor sayfama, bu nasıl bir kafadır anlamadım ben" yazarak dert yandı. Ardından kendisine mesaj atan kişinin adresini ve "Evet demen bana yeterli” şeklindeki mesajını yayınlayan Altuğ, sonunda "Hakikaten deli olduğunu düşünüyorum ve artık block'luyorum yeter! Arkadaşın derdi anlaşıldı, konuşulmak! Demek ki verilecek en güzel cevap kendisini yok saymak, lütfen yardımcı olun şuursuz amacına ulaşmasın" yazdı. Bir süre sonra Altuğ'u taciz eden adama takipçileri tarafından çok sayıda tepki mesajı yollandı.