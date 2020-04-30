Pınar Altuğ, "Yüzünüz çok çirkin, kocanız jigolo olarak mı duruyor?" diyen takipçisini ifşa etti

Manken-fotomodel Pınar Altuğ'a sosyal medyadan yapılan yorum, ünlü oyuncuyu çileden çıkardı. Pınar Altuğ o çirkin yorumu ve yorumu yapan kadını ifşa etti.

Kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan'la evli olan Pınar Altuğ'a bir takipçisi sınırları zorlayan bir yorum yaptı. Takipçisi Pınar Altuğ'a "Pınar Hanım yüzünüz çok çirkin. Kocanı zorla mı durduruyorsunuz, jigolo olarak mı duruyor" diye yazınca Pınar Altuğ o takipçiyi ifşa etti.

Pınar Altuğ "Ne desem bilemedim" yorumunu paylaşarak, hakkındaki yorumu yapan kişiyi böyle paylaştı: