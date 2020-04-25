Pınar Altuğ: 'İki gün gönül eğlendireceğim, evlenecek halim yok' demiştim

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile ilgili merak edilenleri anlattı. Altuğ, eşiyle ilk flört ettikleri dönemlerde bir arkadaşına, "İki gün gönül eğlendireceğim, evlenecek halim yok" ifadelerini kullandığını söyledi

Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri yanıtlayan Altuğ, eşi Yağmur Atacan, kızı Su ve mesleğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. Altuğ, mesleğe ilk adım attığı dönemleri anarak hayatıyla ilgili şu şekilde konuştu:

17 yaşımda mankenlik yapmaya başladım. 19’umda Türkiye Güzeli seçildim. Daha ertesi gün sokağa çıkar çıkmaz herkes tanıdı.

İş almak için kimseyle flört etmedim. Çıplak pozlar vermedim. Parayı tercih etmedim. Tüm bunları yapabilmemde annemin katkısı büyük oldu. Sağlam kadındı.

2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan oyuncu, sevgililik dönemlerinde yaşadığı bir olayı şu ifadeleri kullanarak anlattı: "Kocam Yağmur, magazinden, sosyal medyadan en uzak ve umursamaz insan. İlk flört dönemimizde yakın arkadaşlarımdan biriyle tanıştırdım. 'Bebek yüzlü ya ne yaptığının farkında mısın?' diye sordu. 'Evet, evlenecek halim yok, 2 gün gönül eğlendireceğim' yanıtını verdim."

Altuğ, "Hayatımdan memnunum. Çok bunaldığım zaman yurt dışına Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz. Yağmur da benim gibi düşünüyor" dedi.

Altuğ, kızı Su'yu dünyaya getirdiği ilk dönemlerde, "Gece 01.00'de kapım çalıyordu, 'Pınar hanım biz bilmem nereden geldik bir kahve içebilir miyiz? Burası sizin eviniz biliyoruz' diye çok gelen oluyordu" ifadelerini kullandı.