Pınar Altuğ: Canımız tehlikede, korkuyoruz

Oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın geçtiğimiz aylarda uğradığı silahlı saldırının ardından, zanlının "akli dengesinin yerinde olmadığı" gerekçesiyle serbest bırakılmasıyla korku içinde olduklarını söyledi. Altuğ, eşini öldürmek isteyen kişinin serbest olmasından dolayı hiç iyi olmadıklarını belirterek, "Devlete sığınmaktan, adalete güvenmekten başka çaremiz yok" dedi.

Oyuncu Pınar Altuğ, Kanaltürk'te yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın uğradığı silahlı saldırı sonrası yaşadıklarını ilk kez anlattı.

'Yüzüne silah doğrultmuşlar'

Pınar Altuğ yaşanan silahlı saldırı hakkında şunları anlattı:

"Silahlı saldırı olduğu gün Yağmur arabasına binmek üzere ofisten çıktı. Bileğini burktuğu için otomobilin arka koltuğuna oturmuş. Çantasını koyduğu sırada kurşunlar yağmış. Aracın camları aşağı inmiş. Yağmur tam toparlanıp kaçmaya çalışırken yüzüne doğrultulan silahı görmüş. Zanlı birkaç kez tetiğe basmış, silah tutukluk yapmış. Ateş alsaydı, kocam ölecekti."

'Hayatımın en zor dakikalarıydı'

Pınar Altuğ olayların yaşandığı sırada kızı Su ile markette alışveriş yaptığını söyledi. Eşinin kendisini aradığındaki konuşmaları da şöyle anlattı:

"Telefon açan Yağmur 'Sakin ol, sana bir şey söyleyeceğim. Silahlı saldırıya uğradım' dedi. Hayatımın en zor dakikalarıydı. 'Neredesin?' diye bağırdım, yalan söylüyor sandım. Kızımızı eve nasıl bıraktığımı hatırlamıyorum. Evdeki dadıya 'Kapıları kilitle, pencereleri sımsıkı kapat. Telefona cevap verme, kapıyı kimseye açma' demişim. Yağmur'un yanına gittiğimde şoktaydı, saklanmıştı. Her şey korku filmlerindeki gibiydi."

'Kocamı öldürmek isteyen zanlı serbest'

İşin en acı ve korkunç tarafını açıklıyorum diyen Altuğ, " Kocamı öldürmek isteyen zanlı 20 gün önce, tam da doğum günümde serbest bırakıldı. Çünkü deli raporu var. Cezai ehliyeti yok. Kendisini hiç görmedim. Ama ifadesini okuduğumda kanım dondu" dedi. Altuğ, eşini öldürmek isteyen kişinin serbest olmasından dolayı hiç iyi olmadıklarını belirtti. "Devlete sığınmaktan, adalete güvenmekten başka çaremiz yok" dedi.

Zanlı 'Pınar'la evlenmem için Yağmur'u öldürmem gerekiyor' demiş

Altuğ sözlerine şöyle devam etti:

"Zanlı verdiği ifadede, 'Bir gün bana mesaj geldi. Mesajda Pınar Altuğ'un ruh ikizim olduğu, onunla evlenirsem mehdiliğimi ilan edeceğim belirtiliyor. Bunun için de Yağmur'u ortadan kaldırmam gerekiyor. Çünkü o bir Deccal' açıklamalarında bulunmuş."

Pınar Altuğ, Adli Tıp'ın bu zanlıyı olayın ardından yeniden kontrolden geçirmediğini söyleyerek, "Devlet korumamız yok. İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu 'Size çağrılı koruma verelim' demişti. Ama çağrılı koruma bu trafikte bize yetişemez ki" dedi.

'Büyük panik yaşıyorum'

Pınar Altuğ konuşmasında, "İtiraf edeyim ki; bir ara Yağmur ve ben ciddi travma yaşadık. Psikolojik destek aldık, Yağmur hala devam ediyor. Kocama gün içinde telefonla ulaşamadığımda büyük panik yaşıyorum. Trafikte giderken önümüzdeki araba durup sağa yanaşsa ikimiz de saldırıya uğrama paniği yaşıyoruz" dedi.

'Yağmur artık elini kolunu sallayarak ortada dolaşamıyor'

Bu olayın psikolojilerini bozduğunu söyleyen Altuğ, "Yağmur artık eskisi gibi elini kolunu sallayarak sokakta dolaşamıyor. Son derece kısıtlı yaşıyor, birçok programını son anda değiştiriyor" dedi. Bir zamanlar baba-kız yaptıkları birçok programı iptal etti diyen Altuğ, kendilerine zarar gelmesinden çok korktuğunu belirtti.

'Çok korkuyorum'

"Biz karanlık işlerle uğraşmış insanlar değiliz" diyen Altuğ, "Her an sevdiğiniz kişinin öldürülme korkusu ile yaşamak, saldırıya uğramak ihtimali kabus gibi. Belki kızımız olmasaydı, kaçmak ve saklanmak daha kolay olacaktı. Ama Su var. Çok korkuyorum" dedi.