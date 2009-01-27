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Pınar Altuğ anne oldu

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin kızları doğdu. Bebeğin doğum günü ilginç güne rastladı.

27 Ocak 2009 02:00

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin kızları doğdu. Bebeğin doğum günü ilginç güne rastladı.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin kızları 'Su' bebek dünyaya geldi.

Daha önce isminin 'Su' olacağı açıklanan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın bebekleri Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi’nde gerçekleşen doğumla dünyaya geldi. Su Bebek, 3 kilo 250 gr ağırlığında ve sağlıklı bir bebek olarak doğdu.
Pınar Altuğ'un, annesini 10 yıl önce aynı tarihte bu hastanede kaybetmesi de ilginç bir tesadüf olarak dikkat çekti.

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