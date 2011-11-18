Pina Yarımadası için verilen söz tutulmadı



T24 - Bodrum’da 5 yıldızlı otel inşa etmek isteyen MNG Holding’e bağlı bir inşaat şirketi tarafından denizin kaçak olarak doldurulmasıyla gündeme gelen, kamuoyunun ve çevrecilerin tepkisini çekince durdurulan Pina Yarımadası’ndaki 80 dönümlük tahsisli alanda inşaat tekrar başladı. Şimdi farklı bir inşaat şirketi tarafından yapılan otel projesinin temelleri, 2006 yılında atılmıştı.



Vatan Gazetesi'nden İlker Akgüngör'ün haberine göre o yıl, Çevre ve Orman Bakanlığı aralarında MNG’ye ait iki farklı şirketin (Güvercinlik Enternasyonel Turizm A.Ş. ve Günal İnşaat) ile Mesa Holding’e ait Mia Turizm’in bulunduğu 3 firmaya, turizmi teşvik yasası çerçevesinde Pina Yarımadası’nda yaklaşık 250 dönüm ormanlık alanı 49 yıllığına tahsis etti... Aynı arazide, 2007 yılında koruma altındaki Halep çamlarının da bulunduğu ve farklı noktalardan çıkan yangında 238 hektarlık alan kül oldu. Yangının farklı noktalardan çıkmış olması sabotaj ihtimalini güçlendirmiş ancak Muğla Valiliği tarafından yangını inceleyen komisyon bu yönde bir bulgu elde edememişti.







Bakan Günay kızmıştı





Yangından bir yıl sonra 2008’de, 80 dönümlük arazinin tahsisini alan MNG Holding’e bağlı Günal İnşaat, Pina Yarımadası önündeki körfezde yapacağı 5 yıldızlı otele iskele kurmak için yaklaşık 5 dönümlük bir alanı kaçak olarak doldurdu. Gelen tepkiler üzerine, dolguyu yapan şantiye müdürü, “Herkes dolduruyor.





İzin bekleseydik zaman kaybederdik. Para cezasını bekliyoruz” dedi. Çevreciler başta olmak üzere birçok kesimden yoğun tepki gelince, holdinge 46.500 liralık para cezası kesildi, dolguyu kaldırması için de 1 yıllık süre tanındı. Dosyayı inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın tepkisi de sert oldu: “Dosya önüme gelse de doldurulan alan eski haline getirilmeden ve yanan arazi ağaçlandırılmadan bakmayacağım.”







Proje el değiştirdi





3 yıl geçmesine rağmen ne dolgu kalktı ne de ağaçlandırma yapıldı. Ve 45 gün önce Pina Yarımadası’nda yapılacak otel inşaatı start aldı. Ancak inşaatı yapan şirket değişti. Geçen sürede MNG Holding’e ait Güvercinlik Enternasyonal Turizm A.Ş.’nin hisseleri, Ankara merkezli işadamı Kadir Çankırı’nın sahibi olduğu turizm alanında faaliyet gösteren Çankırı İnşaat’a geçti. Arazinin tahsis hakkını alan yeni firma, bölgede çevrecilerin tepkisine neden olan arazide inşaatı başlattı. Çankırı İnşaat, arazide 2012’de 5 yıldızlı La Blanche Island Güvercinlik Oteli’ni hizmete açmayı planlıyor.





Çevreciler tepkili



‘Verilen hiçbir söz tutulmadı’





Bodrum’da yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle kurulan Mavi Yol Girişimi Sözcüsü Filiz Dizdar, dişe diş bir mücadele verip kurtardıkları alanda tekrar inşaat yükselmesine isyan ediyor: “Dolgu kalkacak diye Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve dönemin yöneticileri tarafından verilmiş sözler var.





Ancak hiçbiri tutulmadı. Suç unsuru olan dolgu hala orada duruyor. Dolgu kalkmadan inşaat izni verilmemeliydi. Dolgu nasıl kullanılacak, kaldırılacak mı? Kaldırılmasını kim taahhüt etti ya da üstlenecek? Dolguyu eski firma mı yoksa yeni firma mı kaldıracak gibi bir çok soru ve belirsizlik var ortada. Mavi Yol Girişimi olarak araştırma başlattık.”







‘Hukuki süreç başlatacağız’





2008’te kaçak dolgunun yapıldığı sırada topladıkları 5 bin imzayı Bakan Günay’a sunan Bodrum Yurttaş İnisiyatifi’nin Sözcüsü Ayhan Karahan da konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi: “Dolgu kaldırılmadan inşaatın başlaması yasa dışı. Oldu bittiye getirilmek isteniyor. Dolgu tahsis edilen alanın devamıdır.





Bir bütünlük var. Dolgu kalkmadan ÇED toplantısı bile yapılamaz. Bakan Günay doğrudan kendisi söz vermişti. Dolgu kalktıktan sonra dosyayı değerlendireceğini söylemişti. Biz hem hukuki süreç başlatıp hem de eylemlerimizle konuyu tekrar gündeme taşıyacağız. Böyle bir hukuksuzluğun peşini bırakmak ve göz yummak mümkün değil.”







‘Dolguyu kaldırıp ağaçları dikeceğiz’





Tartışmalı arazide yükselen 5 yıldızlı La Blanche Island Güvercinlik Oteli’nin proje müdürü inşaat mühendisi Cüneyt Sağıroğlu projeyle ilgili detayları anlattı: “Bölge kamuoyu açısından çok hassas. Daha biz buraya geldiğimizde çevreden jandarmaya şikayetler gitti. Jandarma ve Milas Orman Müdürlüğü memurları gelip inceleme yaptı.





Ancak kanuna aykırı bir şey bulunmadı. 80 dönümlük ormanlık arazide yasal olarak 16.000 metrekare inşaat hakkımız var. Ama biz ana bloğu 7.500 metrekareye yapacağız. Arazide bulunacak diğer yapılar seyyar olacak. Doldurulan alanı da hiçbir şekilde kullanmayacağız. Biz Kültür ve ve Turizm Bakanlığı’nın onayladığı projenin dışına adım atmayacağız. Mecburen dolguyu kaldırıp orayı plaj yapacağız.”







‘Tek bir ağaç bile kesmedik’





“Biz şu ana kadar tek bir ağaç kesmedik. Ancak onaylanan projedeki yerleşke için gerekli görülen ve Muğla Orman Müdürlüğü’nün markaladığı ağaçlar orman personeli tarafından kesilecek. Orman Müdürlüğü bölgedeki ağaçların rölevesini çıkardı. Biz otelin çevresini yeşillendireceğiz. Ayrıca proje çerçevesinde yanan yerlerde dahil olmak üzere çevreye çok sayıda ağaç dikeceğiz.”







Pina’da neler oldu?





2006 yılında, Çevre ve Orman Bakanlığı aralarında MNG’nin de bulunduğu 3 firmaya turizmi teşvik yasası çerçevesinde Bodrum Güvercinlik’teki Pina Yarımadası’nda yaklaşık 250 dönüm ormanlık alanı 49 yıllığına tahsis etti...





2007 yılında Pina’da çıkan yangında 238 hektar yanarken, bu 3 arazideki ağaçların da büyük bölümü kül oldu.





2008 yılında MNG Holding’in çatısı altında bulunan ve yaklaşık 80 dönümlük tahsisi bulunan Güvercinlik Enternasyonel Turizm A.Ş., izinsiz olarak kıyıyı yaklaşık 5 dönüm doldurdu. Çevreciler büyük tepki gösterince, firmaya 46.500 TL para cezası kesildi ve dolgu durduruldu. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, dolgu kalkmada ve ağaçlandırma olmadan inşaat izni verilmeyeceğini söyledi,





2011 yılına gelindiğinde ne dolgu kalktı ne de ağaç dikildi. Güvercinlik A.Ş.’nin hisseleri ise, Çankırı İnşaat’a geçti. Onlar da yasal izinleri alarak 45 gün önce otel inşaatına başladı.











