T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Pimco/Ivascyn: Trump'ın eleştrilerine karşın Fed Aralık'ta faiz artırır

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - ABD merkezli fon yönetim şirketi Pimco'nun Yatırım Grubu Yöneticisi Dan Ivascyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönelttiği eleştirilere karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplant

31 Ekim 2018 11:03

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - ABD merkezli fon yönetim şirketi Pimco\'nun Yatırım Grubu Yöneticisi Dan Ivascyn, ABD Başkanı Donald Trump\'ın yönelttiği eleştirilere karşın, ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) Aralık ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz artırımı kararı almasının büyük olasılık olduğunu söyledi.
Ivascyn, \"Fed, Aralık ayında büyük olasılıkla faiz artıracak; çünkü, ABD ekonomisi hala güçlü. Bunun yanı sıra, ılımlı fiyat baskıları ve son dönemdeki piyasa oynaklığı Fed üyelerini endişelendirmek için yeterli değil\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekim DHAABDPimco Yatırım Grubu Yöneticisi Dan Ivascyn ABD Başkanı Donald TrumpABD Merkez Bankası Fed AralıkFederal Açık Piyasa Komitesi FOMCIvascynAralıkBununFed
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24