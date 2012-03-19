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Dünya

PIMCO: Portekiz ikinci Yunanistan olacak

PIMCO CEO'su El-Erian, Portekiz'e sağlanan 78 milyar Euro'luk ilk yardım paketinin yeterli olmayacağını iddia etti.

19 Mart 2012 19:02

 

T24 - PIMCO ceo'su muhammed el erıan'a göre,, portekiz ikinci yunanistan olacak. Der spıegel'e demeç veren el-erıan, 2012'nin euro bölgesi için belirleyici bir yıl olacağını söyledi.
 
Dünyanın en büyük tahvil fonunu yöneten PIMCO'nun CEO'su Muhammed El-Erian'a göre Portekiz bu yıl 'ikinci Yunanistan' olacak.
 
Der Spiegel'e demeç veren El-Erian, Portekiz'e sağlanan 78 milyar Euro'luk ilk yardım paketinin yeterli olmayacağını iddia etti.
 
El-Erian, Portekiz'in bu yılın sonuna kadar Euro Bölgesi'nin bir sonraki en büyük sorunu olacağını kaydetti.
 
PIMCO CEO'su, finansal piyasalarda, Portekiz'e ilişkin özel sektörün yardıma katılımıyla ilgili endişelerin doğacağını da öngördü.
 
2012'nin Euro Bölgesi için belirleyici bir yıl olacağını belirten El-Erian,, bölgeye dair iki seçenekten birinin gerçekleşeceğine inanıyor. İlki, Euro Bölgesi'nin tamamen dağılması. Ancak El-Erian bunun gerçekleşme olasılığını düşük görüyor. İkinci seçenek ise, Euro Bölgesi'nin küçülmesi ancak daha sağlam ve istikrarlı hale gelmesi.

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