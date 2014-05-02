Pim Fortuyn'un katili serbest bırakıldı

Hollanda haber ajansı ANP Adalet Bakanlığı'na dayandırarak verdiği haberde, 44 yaşındaki Volkert van der Graaf'ın serbest bırakıldığını duyurdu.

12 yıldır cezaevinde olan hükümlünün serbest bırakılabileceği haberi, mart ayında Adalet Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Adalet Bakan Yardımcısı Fred Teeven Lahey'de yaptığı açıklamada, 44 yaşındaki hükümlü Volkert van der Graaf'ın cezasının üçte ikisini çektiğini söyleyerek, aynı suçu tekrarlama ihtimali düşük bulunduğu için yasalar uyarınca bugün itibariyle serbest kalabileceğini söylemişti. Van der Graaf'ın serbest bırakılacağı haberi Hollanda'da tepkilere neden olmuş, binlerce kişi protesto gösterisi düzenlemişti. Adalet Bakanlığı Van der Graaf'ın serbest bırakılmasının ardından elektronik bir kelepçe taşıyacağını ve gazetecilerle konuşmasının yasak olduğunu belirtti.

Aşırı sağcı, yabancı düşmanı açıklamalarıyla tepki çeken ve İslamiyet’i 'geri kalmış bir kültür' olarak nitelendiren Hollandalı politikacı Pim Fortuyn 6 Mayıs 2002 tarihinde, Hilversum'da konuk olduğu bir radyo programından çıkarken öldürülmüştü. Hollanda'da seçimlerden birkaç gün önce işlenen bu cinayet tepkiyle karşılanmıştı.