T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Pim Fortuyn'un katili serbest bırakıldı

2002'de öldürülen Hollandalı aşırı sağcı politikacı Pim Fortuyn'un katili Volkert van der Graaf, cezasının üçte ikisini çekmesi nedeniyle bugün cezaevinden salıverildi.

02 Mayıs 2014 20:22

Hollanda haber ajansı ANP Adalet Bakanlığı'na dayandırarak verdiği haberde, 44 yaşındaki Volkert van der Graaf'ın serbest bırakıldığını duyurdu.

12 yıldır cezaevinde olan hükümlünün serbest bırakılabileceği haberi, mart ayında Adalet Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Adalet Bakan Yardımcısı Fred Teeven Lahey'de yaptığı açıklamada, 44 yaşındaki hükümlü Volkert van der Graaf'ın cezasının üçte ikisini çektiğini söyleyerek, aynı suçu tekrarlama ihtimali düşük bulunduğu için yasalar uyarınca bugün itibariyle serbest kalabileceğini söylemişti. Van der Graaf'ın serbest bırakılacağı haberi Hollanda'da tepkilere neden olmuş, binlerce kişi protesto gösterisi düzenlemişti. Adalet Bakanlığı Van der Graaf'ın serbest bırakılmasının ardından elektronik bir kelepçe taşıyacağını ve gazetecilerle konuşmasının yasak olduğunu belirtti.

Aşırı sağcı, yabancı düşmanı açıklamalarıyla tepki çeken ve İslamiyet’i 'geri kalmış bir kültür' olarak nitelendiren Hollandalı politikacı Pim Fortuyn 6 Mayıs 2002 tarihinde, Hilversum'da konuk olduğu bir radyo programından çıkarken öldürülmüştü. Hollanda'da seçimlerden birkaç gün önce işlenen bu cinayet tepkiyle karşılanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

HollandalıPim FortuynVolkertGraafHollandaANP Adalet BakanlığıAdalet BakanlığıBakan Yardımcısı Fred Teeven LaheyBakanlığı VanMayısHilversumDeutsche Welle Türkçe dpa/afp/HT/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24