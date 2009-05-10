Pilsiz el feneri 18 ülkeye ihraç ediliyor

İzmir'de faaliyet gösteren bir firma tarafından geliştirilen, cep telefonu bile şarj eden pilsiz el fenerlerinin, ABD, Almanya ve İsrail gibi 18 ülkeye ihraç edildiği bildirildi.



Bursa'da düzenlenen Kalıp Avrasya 2009 Fuarı'na katılan firmanın sahibi Metin Yıldız, özellikle kentlerde ani elektrik kesintileri karşısında ilk başvurulan eşyaların başında mum ve el feneri geldiğini belirtti.



Ülkede hemen hemen her evde bulunan el fenerlerinin genellikle pilli olduğunu ifade eden Yıldız, "Bu el fenerleri elektrikler kesilene kadar genelde kimsenin aklına gelmez. Bu yüzden içindeki pillerin durumu elektrikler kesildiğinde ortaya çıkar. Çoğunlukla da uzun süre kullanılmadığı için pili boşalmıştır. Pil yoksa karanlıkta kalındı demektir" dedi.



Özellikle deprem ve sel gibi durumlarda aydınlatmanın daha büyük önem taşıdığını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:



"Bu tür olumsuz hallerde pille çalışan ürünlerle çalışmak çok zor. Bu nedenle firma olarak pilsiz çalışan el feneri ürettik. 3 yıl önce imal ettiğimiz el fenerinin içinde bulunan dinamonun küçük bir kol yardımıyla yaklaşık 1 dakika çevrilmesiyle kondansatör enerji doluyor. Bu enerji el fenerinin 1 saat civarında aydınlatmasını sağlıyor. Üzerinde bulunan 3 ampul sayesinde el feneri 100 metreden fazla bir uzaklığı aydınlatabiliyor. Bu el fenerleri ile elektrikler kesildiğinde kolun bir dakika çevrilmesiyle aydınlatma görev yapar."



Ürünlerinin bağlı aparatlarla 5 farklı markanın cep telefonlarını bile şarj edebildiğini ifade eden Yıldız, böylece herhangi bir durumda cep telefonu şarjı sorununun da ortadan kalktığını anlattı.



Yıldız, pilsiz el fenerinden ilk başta sınırlı sayıda ürettiklerini ancak kısa sürede büyük talep aldıklarını belirterek, "Talep artınca üretimimizi artık. Yurt dışından bile beklenenin üzerinde talep geldi. Almanya ve İsrail gibi 18 ülkeye 70 bin adet gönderildi. Son aylarda ekonomik gelişmeler nedeniyle talep biraz azaldı ancak yine de gelen talep sevindirici. İsrail'de bu el fenerleri güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor" dedi.



Pilsiz el fenerlerinin su altında bile çalıştığına işaret eden Yıldız, Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü, amaçlarının dizüstü bilgisayarları şarj edebilecek sistem geliştirmek olduğunu bildirdi.

