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Yaşam

Pilotun cesedine 96 saat sonra ulaşıldı

İzmir’de 4 gün önce düşen askeri eğitim uçağında bulunan 2 pilottan birinin cesedine ulaşıldı...

20 Ocak 2012 02:00

T24 - İzmir’de 4 gün önce düşen askeri eğitim uçağında bulunan 2 pilottan birinin cesedine ulaşıldı. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kurtarma çalışmalarını yürüten Akın gemisi ve destek veren Işın gemisi, ROW adı verilen sualtı robotu aracılığıyla enkazın bulunduğu 125 metre derinlikte çalışmaları yürütüyor.

Üzerinde kamera ve kıskaç sistemi bulunan ROW robotu aracılığıyla yapılan çalışmada uçağın bir parçası çıkarıldı. 

Kokpitin de yer aldığı uçağın gövdesinin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Pilotlardan birinin cesedine ulaşıldığı öğrenildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir uçak ile 2 helikopter ve SAR Arama Kurtarma Ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Çiğli 2. Anajet Üs Uçuş Eğitim Komutanlığından 16 Ocak Pazartesi günü havalanan T-37 tipi bir eğitim uçağı kaybolmuş, görgü tanıklarının Foça ilçesinin kuzeyinde Aslanburnu mevkisi yakınlarında bir uçağın düştüğünü ihbar etmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden önceki gün yapılan açıklamada, 16 Ocak Pazartesi günü saat 16.05'te eğitim uçuşu esnasında, henüz bilinmeyen bir nedenle düşen uçağın ana gövdesine, Yenifoça'nın 5 kilometre açığında, 125 metre derinlikte ulaşıldığı bildirilmişti.

Düşen uçakta, Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye'de görev yapan Pilot Binbaşı Masood Hussain Chhachhar ile pilot adayı Teğmen Serkan Sağır'ın bulundukları kaydedilmişti.



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