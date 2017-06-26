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Dünya

Pilottan "Umarım dua ediyorsunuzdur" anonsu

AirAsia, uçakta teknik bir arıza yaşandığını açıkladı

26 Haziran 2017 19:30

Avustralya'nın Perth kentinden Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a uçan AirAsia uçağında önce patlama sesi duyuldu, ardından şiddetli bir sarsıntı başladı. 359 yolcu bulunan uçağın pilotu, "Umuyorum hepiniz dua ediyorsunuzdur" anonsu yaptı.

The West Australian adlı internet gazetesinde yer alan habere göre yolcular uçak sallanmaya başlamadan önce bir patlama sesi duyduklarını söyledi. Uçakta bulunan yolculardan biri Instagram hesabından korku dolu anların videosunu paylaştı.

Gazeteye konuşan görgü tanıklarından biri, "Kabin ekibinin tepkilerine bakarak durumun gerçekten kötü olduğunu anlayabilirdiniz. Pilot bir anons yaptı ve 'Umuyorum, hepiniz dua ediyorsunuzdur. Ben de eve güvenle geri dönmek için dua ediyorum' dedi. Gerçekten dehşet vericiydi." ifadelerini kullandı.

AirAsia, 359 yolcusu bulunan uçakta teknik bir arıza yaşandığını açıkladı.

 

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PerthMalezyaUmarım dua ediyorsunuzdur anonsuuçakta teknik arıza

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