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Yaşam

Pilottan kuleye: Çok sayıda kuş geçişi var, nasıl engelleyebiliriz

Atatürk Havalimanı'ndan geçen kuşlar kısa süreli paniğe neden oldu

13 Şubat 2016 16:57

Atatürk Havalimanı'nda kuş sürüleriyle karşılaşan pilot kuleden kuşların alandan uzaklaştırılması için yardım istedi. Pilot kuleyi, "Çok sayıda kuş geçişi var. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Yardımcı arkadaşları gönderebilir misiniz? Devamlı siyah siyah kuşlar geçiyor, pisti katediyorlar" diye uyardı.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Atatürk Havalimanı sahası üzerinde kuş sürüleri tehlike oluşturmaya devam ediyor. Kuş sürüleriyle karşılaşan pilot, uyarı anonslarıyla dikkat çekti. Atatürk Havalimanı hava trafik kontrol merkezine ulaşan bir pilot, kuşları uzaklaştırmak için yardımcı talep etti. Pilotla kule görevlisi arasında şu konuşma yaşandı: 


PİLOT: Çok sayıda kuş geçişi var. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Yardımcı arkadaşları gönderebilir misiniz? Devamlı siyah siyah kuşlar geçiyor, pisti katediyorlar.

KULE: Anladım kuş aracı çıkartayım ama sadece uzaktan siren çalabilirler ama yine de çağırıyorum

PİLOT: Prosedürü yapalım, aynen uygulayalım bayağı geçiyorlar

KULE: Anladım, pozisyonunuzu muhafaza edin arayacağım

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