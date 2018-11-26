Pilotların son andaki manevrası ile büyük bir facia önlendi

ANKARA, (DHA)- İSTANBUL\'un Sancaktepe ilçesinde yerleşim yerine düşen askeri helikopteri kullanan pilotların, üç binanın arasındaki boşluğun \'en uygun nokta\' olduğu öngörüsüyle son bir manevra ile ilgili kritik kararı büyük bir faciayı önledi.

Olay, bugün sabah saatlerinde, Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nı bünyesindeki üç UH-1 ve bir Sikorsky tipi helikopter ile 1 Cessna tipi uçak düzenli eğitim faaliyetleri kapsamında havalandı. Uçuş sırasında UH-1 tipi helikopterlerden biri henüz belirlenemeyen bir nedenle Sancaktepe ilçesi semalarında irtifa kaybetmeye başladı. Helikopterin irtifa kaybetmesi sırasında pilotların büyük bir facianın önüne geçecek kararı saniyelerle alarak son bir manevrayla, en uygun nokta olarak gördükleri Sancaktepe Topçular Caddesi Fırtına Sokak\'taki üç binanın arasında bulunan boşluğa yönlendirdi. Kaza kırım sonucu şehit olan askerlerin bu kararı çok sayıda can kaybının yaşanmasının önüne geçti. Çevre sakinleri, helikopterin düştüğü yer ile etrafındaki binalar arasındaki mesafe ve bazı binalardaki küçük çaplı sayılabilecek hasarların pilotların kahramanlığını gözler önüne serdiğini söyledi.

Kazada şehit olan uzun yıllar pilotluk yapan ve çok sayıda pilot eğitime katılan 2\'si subay, 1\'i astsubay, 1\'i uzman çavuş 4 asker şehit oldu. Bir astsubay ise yaralandı. Yaralı askerin, kaza yerinden hemen alınarak kısa sürede hastaneye ulaştırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

‘KAZAYI HELİKOPTERİN GÖREV YILINA BAĞLANMASI DOĞRU DEĞİL’

Bu arada güvenlik uzmanları, söz konusu kazanın UH-1 tipi helikopterlerin görev yılına bağlanmasının doğru olmadığını belirtiyor. Envanterde bulunan tüm hava araçlarının hem birlik, hem de fabrika seviyesi bakımlarının uluslararası standartlarda yapıldığını belirten uzmanlar, kazanın helikopter modelinin eski olmasına bağlanmasının yanlış olduğunu, kazanın gerçek nedeninin teknik inceleme sonrasında belirlenebileceğine dikkati çekti.