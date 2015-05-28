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Dünya
Deutsche Welle

Pilotların ruh sağlığını kontrol etme planı

Germanwings uçak kazasından sonra sadece Avrupa ülkeleri değil ABD de atağa geçti. Amerikan havacılık yetkilileri, pilotların ruh sağlığı durumunu kontrol etmeyi planlıyor.

28 Mayıs 2015 19:25

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), internet sitesinde yayınladığı bildiride, önümüzdeki altı ay içinde
Amerikan hava sahasında uçan pilotların uçuş güvenliğinin nasıl daha iyi gözlemlenebileceği konusunda Pilot
Sağlığı Havacılık Kuralları
Komitesi'ne (ARC) tavsiyelerde bulunması talimatını verdiğini duyurdu.
Amaçlarının pilotların ruhsal ve duygusal sağlıklarını gözlemleyebilmek için daha etkin yollar bulmak olduğu
kaydedildi.
Bildiride özellikle Hint Okyanusu'nda kaybolan Malezya
Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağa ve 24
Mart'ta Fransa'nın güneyinde yardımcı pilotun intiharıyla düşen Germanwings uçağına da atıfta bulunuldu.
ARC'ın hem Amerikan hem de uluslararası havacılık sanayi uzmanlarıyla işbirliği yapacağı ve pilotların ruh
sağlıklarının incelenmesinin yanı sıra şüpheli durumların bildirilmesi önündeki engelleri de ele alacağı
kaydedildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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