Pilotların ruh sağlığını kontrol etme planı

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), internet sitesinde yayınladığı bildiride, önümüzdeki altı ay içinde

Amerikan hava sahasında uçan pilotların uçuş güvenliğinin nasıl daha iyi gözlemlenebileceği konusunda Pilot

Sağlığı Havacılık Kuralları

Komitesi'ne (ARC) tavsiyelerde bulunması talimatını verdiğini duyurdu.

Amaçlarının pilotların ruhsal ve duygusal sağlıklarını gözlemleyebilmek için daha etkin yollar bulmak olduğu

kaydedildi.

Bildiride özellikle Hint Okyanusu'nda kaybolan Malezya

Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağa ve 24

Mart'ta Fransa'nın güneyinde yardımcı pilotun intiharıyla düşen Germanwings uçağına da atıfta bulunuldu.

ARC'ın hem Amerikan hem de uluslararası havacılık sanayi uzmanlarıyla işbirliği yapacağı ve pilotların ruh

sağlıklarının incelenmesinin yanı sıra şüpheli durumların bildirilmesi önündeki engelleri de ele alacağı

kaydedildi.