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'Pilotların naaşlarını uçağın içinde bulduk'

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ABD'nin bağımsızlık günü dolayısıyla büyükelçilik ikametgahında düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı

05 Temmuz 2012 14:05

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, Suriye tarafından düşürülen uçağın pilotlarının cenazelerinin enkazın içinde bulunduğunu bildirdi.

''Şehit pilotlar Yüzbaşı Ertan ve Teğmen Aksoy için 6 Temmuz Cuma günü Malatya'da tören düzenleneceğini'' belirten Yılmaz, uçağın füzeyle mi yoksa uçaksavarla mı vurulduğunun sorulması üzerine, ''Şu ana kadar Genelkurmay Başkanlığı veya resmi makamlarımız tarafından halkımıza hangi bilgi verildiyse en doğru, en gerçek bilgidir'' dedi.

Pilotların cenazelerinin uçağın enkazında bulunduğunu bildiren Yılmaz, daha önce kaskların bulunduğunun hatırlatılarak bu kaskların pilotlara mı ait olduğunun sorulması üzerine, şunları kaydetti:
''Evet pilotlarımıza ait. Pilotların naaşına ulaşıldı. Cuma günü Malatya'da tören yapılacak. Naaşlar tespit edildi. İşlemlerine devam ediliyor. Enkaz çıkarılıyor. Dün uçağın motoru bulunmuştu. Diğer parçaları da tek tek toplanıyor. Orada mümkün olduğunca tek bir parça dahi bırakmak istemiyoruz.''

Yılmaz, Genelkurmay Başkanlığı'nın olaya ilişkin daha detaylı bilgi vereceğini de belirterek, ''Dikkat ederseniz hiçbir bilgi saklanmıyor, en ufak bir bilgi edinildiğinde haber veriliyor'' diye konuştu.

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