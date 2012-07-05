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Jetin enkazı denziden çıkarıldı, ancak neyle vurulduğu açıklanmadı

Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinde pilotlarının naaşlarının denizden çıkarıldığını açıkladı

05 Temmuz 2012 19:00

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye’nin 22 akdenizde düşürdüğü jetin enkazı ile şehit olan iki pilotun naaşlarını 1260 metereden düştüğünü duyurdu. Ancak Genelkurmay açıklmasında hala tartışma konusu olan jetin meyle vurulduğu konusunda bilgi verilmedi.Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, ateşin, uçak Suriye'nin hava sahasındayken açıldığı iddiasını desteklemek üzere jetin uçaksavar atışıyla düşürüldüğünü öne sürüyor. Türkiye'den yapılan açıklamalarda ise füze atışı üzerinde duruluyor.

Genelkurmay Başkanlığı, 13 gün önce düşürdüğü uçağın pilotların naaşlarının denizden çıkartıldığını açıkladı. Pilotların naaşları Malatya’ya gönderildi.

Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinde Suriye’nin 22 Haziran’da düşürdüğü Türk uçağının pilotlarının naaşlarının denizden çıkarıldığını açıkladı.

Genelkurmay’ın açıklamasında şöyle denildi:

“22-26 Haziran 2012 tarihleri arasında; Dz.K.K.lığı koordinatörlüğünde, 1 fırkateyn, 1 hücümbot, 1 karakol gemisi, 2 sahil güvenlik botu, bir uçak, dört arama kurtarma helikopteri ile yüzey araması şeklinde icra edilen arama kurtarma faaliyetlerinde; uçağın düştüğü bilinen bölgedeki hakim akıntı ve rüzgar durumu da dikkate alınarak, suüstü ve hava unsurlarının katılımıyla, toplam 70x23 mil karelik saha sistematik/ yoğun olarak aranmıştır.

Söz konusu aramalar neticesinde, uçağa ait olduğu değerlendirilen 30 kalem malzeme su yüzeyinden toplanmıştır.

26 Haziran 2012 tarihinden itibaren yüzey araması sonlandırılarak, bölgeye intikal ettirilen ve yandan taramalı sonar kabiliyetine sahip, Dz.K.K.lığımıza ait TCG ÇEŞME hidrografi gemisi, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığının uzman personelinin de iştiraki ile deniz dibinde enkaz arama faaliyeti icra etmiştir.

Uçağımızın düştüğü ve uçağımıza ait olduğu değerlendirilen malzemelerin bulunduğu bölgede yoğunlaşarak yapılan dip taramasında, ortalama 1260 metre derinlikte, toplam 17 hat üzerinde, 8 gün, 5 saat (toplam 197 saat) arama görevi icra edilmiş ve deniz dibinde sekiz ayrı parça tespit edilmiştir.

Temmuz 2012 tarihinde R/V NAUTILUS araştırma gemisi ve 3000 (üçbin) metre derinlikten su üstüne çıkarma teçhizatına sahip Dz.K.K.lığımıza ait TCG İNEBOLU gemisi bölgeye intikal ettirilmiştir.

R/V NAUTILUS araştırma gemisi, TCG ÇEŞME tarafından sonar ile koordinatları belirlenen mevkilerde 3-4 Temmuz 2012 tarihlerinde doğrudan belirlenmiş noktalarda görüntülü dip araması icra etmiş ve uçağa ait bazı parçalara ve pilotlarımızın naaşlarına ulaşılmıştır.

Pilotlarımızın naaşlarının; TCG ÇEŞME’nin dip araması neticesinde tespit ettiği enkazın bulunduğu mevki civarında, Suriye sahilinden 8,6 deniz mili mesafede, 35 48.3079 Kuzey, 35 37.9357 Doğu ve 35 48.2877 Kuzey, 35 37.9274 Doğu koordinatlarında bulunduğu tespit edilmiştir.

Pilotlarımızın naaşları, 5 Temmuz denizden çıkarılarak Malatya’ya intikal ettirilmiştir.

R/V NAUTILUS araştırma gemisi ve TCG İNEBOLU gemisi vasıtasıyla uçağa ait parçaların denizden çıkarılması çalışmalarına koordineli bir şekilde devam edilmektedir."

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