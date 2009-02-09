Pilotların maaşını ödeyemiyor

Borçları yüzünden sadece peşin paraya yakıt alabilen Macar Hava Yolları (MALEV) çalışanlarının ücretlerini dahi ödeyemez duruma geldi.



Özelleştirmeyle, 2007 yılında Rus işadamı Boris Abramoviç tarafından satın alınan hava yolu şirketi, 2007 yılında 90 milyon dolar, geçen yıl ise 100 milyon dolar zarar etmişti.



Kasasının tamamen boş olması nedeniyle uçakların tamirini yaptıramayan, borçları yüzünden sadece peşin paraya yakıt alabilen MALEV'in, çalışanlarının aylıklarını da ödeyemez hale gelmesi bardağı taşırdı. Şirketin çalışanların geçen ayki ücretlerini veremeyecek duruma gelmesi üzerine sendikacılar, hükümetin MALEV'i Ruslardan geri almasını istedi.



MALEV yönetimi, çalışanlara olan borçlarını iki taksitte vermeyi önerirken, Havayolları Sendikası Başkanı Attila Csorba, yaşananlar karşısında çok üzgün olduklarını, MALEV'in tarihinde böyle bir şeyin yaşanmadığını söyledi.



