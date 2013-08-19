Pilotlardan siyah kurdeleli protesto

Hava-İş Sendikası'nın Aralık ayında yapılacak olan Genel Kurulu'nda seçimlere katılacak olan “Gökkuşağı Hareketi" adlı grubun temsilcileri, Lübnan'da THY pilotlarının kaçırılması olayı, THY grevi ve yeni sendikal anlayış gibi konularda bilgilendirme yapmak için Atatürk Havalimanı TAV Konferans Salonu'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya katılan Gökkuşağı Hareketi temsilcilerinden pilotlar ve kabin memurları yakalarına siyah kurdele takarak Lübnan'da kaçırılan arkadaşlarına destek verdi. Siyah kurdele takan havacılar Lübnan'da kaçırılan pilot arkadaşları kurtulana kadar protesto eylemi yapacaklarını bildirdiler.

Gökkuşağı Hareketi temsilcilerinden Kaptan Pilot Bahadır Altan, geçtiğimiz gün Beyrut uçuşu öncesi THY pilotunun eylemine ilişkin olarak "Bu arkadaşımız kokpitten yolcuya anons yaparak, Beyrut'a gideceği sırada bu psikolojiyle uçuşa gidemeyeceğini anlayarak, kokpiti terk etmiştir. Seferi yapmayı reddetmiştir. Biz bu arkadaşımızın tepkisini çok anlamlı buluyoruz. Dikkatinizi çekmiştir. Bu bireysel bir tepkidir. Biz bunun toplumsal bir tepkiye dönüşmesinin temel nedenini de örgütsüzlüğe bağlıyoruz. Neden insanlar tek tek böyle tepkiler gösteriyorlar düşünün iki meslektaşımız 10 günü aşkın süredir orada esirdir. Hangi koşullarda olduğu bilinmiyor. Sanki beş yıldızlı otelde kalıyorlarmış gibi açıklamalar duyuyoruz. Halbuki gerçek hiç de öyle değil. Kimse çıkıp gerçeği basının karşısında söylemiyor. Devlet görevlileri aman susun diyor ama gerçek böyle değil. Arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşuncaya kadar biz bu siyah kurdeleleri çıkarmayacağız. Ve biz bu işi takip edeceğiz" dedi.

Kaptan Pilot Mehmet Ayan Günal da söz alarak tepki gösteren pilot arkadaşıyla konuştuğunu belirterek şunları söyledi:

“Kişisel olarak herkesin beklentisi orada hangi şartlarda olduğunu bilmediğimiz arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dün gerçekleşen olayda kişisel bir tepkidir. Ben o arkadaşımla konuştuğumda çok samimi olarak "Ben bunu önceden planlamadım. Hiçbir şey düşünmedim. Ama oraya gittiğimde bazı şeyler gücüme gitti. Ben neden buradayım diye düşündüm. Belki de uçağın içindeki yolculardan terörist olarak adlandırdığımız kaçıranları düşündüğümde o tepkiyi vermek içimden geldi." dedi. Benim anladığım buydu. Kokpit camiası kaçırılma olayına tepkisiz değil. Dün yapılan eylemin bütün havayolu camiası tarafından çok iyi okunması gereken bir olaydır. Burada yapılan kişisel bir hareket var. Duygusal hareketin sonucu çok çok kötü olmamalıdır."

'İşçi meclisi' olacak

Bir önceki Genel Kurulda yönetime aday olan ve bir oy farkla kaybeden muhalif grup Gökkuşağı Hareketi temsilcilerinden Kaptan Pilot Bahadır Altan ise amaçlarının demokratik, şeffaf ve temiz sendika modeli olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Sendikacılık adı altında yeni bir meslek doğuyor. Piramiti tersine çevireceğiz. Makam arabalarını satacağız ve makam odalarını kaldıracağız. Sendikacı makam odasında oturmayacak. İş yerlerinde olacak. Örneğin İzmir'deki bir temsilci odasından çıkıp 4 yıldan beri havalimanına bile gitmemiş. Özel tüm havayolu çalışanlarını da sendika şemsiyesi altına toplayacağız. İşçiler Genel Müdürlük önünde Genel Müdüre ve Yönetim Kurulu Başkanına küfür eden bir sendika istemiyorlar. Aylık toplantılar işçilere açık olarak yapılacak. Adeta bir 'İşçi Meclisi' olacak. Biz işverenden de saklı bir şey yapmayacağız. Şu andaki bütçemizi aramızda imece usulü para toplayarak karşılıyoruz. Bilindiği gibi işveren aidatı kesip sendikaya veriyor. Yani işveren sendikanın gelirini biliyor. Onların harcamalarının hesabını işçilerimiz soracaktır. Bizler eğitim adı altında 5 yıldızlı otellerde kalmayacağız."