Pilotlar, WRC Türkiye ayağına kazan kaldırdı!

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) mücadele eden bazı pilot ve takımlar, ülkede yaşanan darbe teşebbüsünü ve terör olaylarını öne sürerek Türkiye Rallisi'nin yapılmasına karşı çıktı

Türk yetkililerden oluşan bir heyet, Dünya Ralli Şampiyonası'nı 2010'dan sonra ilk kez Türkiye'ye getirebilmek amacıyla geçen hafta Barcelona Rallisi'ni ziyaret etmişti.



Geçici 2017 takviminde yer alan Türkiye, Çin veya Polonya'dan bir ya da ikisinin 2017 takviminde yer alması bekleniyor. Ama WRC'nin son şampiyonu Sebastien Ogier, terör endişesi ve darbe girişimi sonucu ülkede yaşanan siyasal istikrarsızlığı gerekçe gösterek Türkiye Rallisi'ne karşı çıktı.

"Türkiye'ye gitmek istemiyorum"

Fransız pilot şöyle konuştu: "Türkiye'de siyasi durum şu anda çok karmaşık. Oraya gitmek istemiyorum, oraya gitmenin akıllıca olduğunu sanmıyorum. Ama umarım Türk halkı için durum değişir ve her şeyi daha iyi hale getirebilirler."

Citroen takım patronu Yves Matton da benzer şekilde konuştu: "Türkiye takvim için ilginç bir ralli olabilir ancak zamanlaması iyi değil. Bir yıl içinde oraya gitmenin güvenli olup olmayacağını bilmiyorum. Belki 2017 yerine 2018 daha iyi bir seçenek olabilir."

Ancak WRC organizatörü Oliver Ciesla, Türkiye'nin geçici takvimdeki yerini koruyacağını açıkladı.