Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye'ye dönüyor

Dünya Ralli Şampiyonası, 7 yıl sonra yeniden Türkiye’ye geliyor. Hafta sonu Barcelona’da FIA yetkilileri ile görüşen Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, Türkiye Rallisi’ni 2017 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takvimine dahil edecek protokolü imzaladı.

Böylece en son 2010’da İstanbul’da düzenlenen WRC’nin, 7 yıl sonra Türkiye’ye geri dönmesinin önünde engel kalmadı.



Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre; Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), geçen ay bir kısmını açıkladığı 2017 WRC taslak takviminde ilk 7 yarışa yer vermiş, geri kalan muhtemel 6-7 yarış arasında Polonya ve Çin ile birlikte Türkiye’yi de saymıştı.

Yeni takvim son halini, 30 Kasım’daki Dünya Motorsporları Konseyi’nde alacak. WRC macerası 2003 yılında başlayan

Türkiye, dördü üst üste olmak üzere 2010’a kadar toplam 6 kez WRC takviminin bir ayağına ev sahipliği yapmıştı.



Yarış etapları Antalya ve Kemer civarında yapılırken, 2010’daki son yarış İstanbul’da organize edilmişti.

İki yıllık sözleşme

TOSFED’in iki yıllık sözleşmeye imza attığı ve bu kez rallilerin eylül ayı içinde, Muğla ve civarında yapılmasının planlandığı öğrenildi.

