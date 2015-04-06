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Dünya
Deutsche Welle

Pilotlar kokpitte kavgaya tutuştu

Air India havayollarına ait uçağın iki pilotu kalkıştan önce kokpitte kavga etti. Havayolları ise sadece sözlü tartışma yaşandığını savundu.

06 Nisan 2015 15:47


Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Jaipur - Yeni Delhi seferini yapmak üzere olan uçakta yardımcı pilot, kalkmaya hazırlandıkları sırada kokpitte pilota saldırdı.

Times of India ise yardımcı pilotun, kaptan pilotun kendisinden yolcu sayısı, yakıt miktarı gibi kritik bilgileri not almasını istemesine kızdığını bildirdi.

Gazete, yardımcı pilotun bu talebe öfkelendiğini ve kaptan pilota vurmaya başladığını yazdı. Kaptan pilotun ise havayollarının çıkarlarını düşünerek uçuşa devam ettiği bildirildi.

Havayolları şiddet olayı yaşandığını inkâr etti, sadece sözlü bir tartışma yaşandığını kaydetti.

Air India sözcüsü, “Sadece pilot ve yardımcı pilot arasında bir konu hakkında hararetli bir tartışma yaşandı. İki pilot hakkında soruşturma başlatıldı” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Air IndiaTimesJaipurYeni DelhiIndiaDeutsche Welle Türkçe dpa BS/BK

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