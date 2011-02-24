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Dünya

Pilotlar kendi uçaklarını düşürdü

Pilotlar Bingazi yakınlarında son anda kokpitten paraşütle atlayarak kurtuldu...

24 Şubat 2011 02:00

T24 - Kaddafi’ye bağlı komutanlarından ‘protestocu halkı bombala’ emri alan 2 pilot, Rus yapımı Sukhoi-22 tipi savaş uçaklarını düşürdü. Pilotlar Bingazi yakınlarında son anda kokpitten paraşütle atlayarak kurtuldu. 


Cezayir’de Kurina adlı gazetenin Libyalı direnişçilere dayanarak verdiği habere göre, olay Bingazi hava üssünde yaşandı. Taraf değiştirerek protestocu halkın safına katılan Yüzbaşı Attia Abdülsalim El Abdali ve ikinci pilot Ali Ömer Kaddafi, üstlerinden ‘Bingazi’deki isyan eden halkı bombalayın’ emri aldı.

Savaş uçaklarıyla havalanan iki pilot, kendi vatandaşlarını öldürmeyeceklerini belirterek, yere doğru intihar dalışına geçti. Pilotlar son anda paraşütle atlayarak kurtuldu.



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