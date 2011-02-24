Pilotlar kendi uçaklarını düşürdü

T24

Cezayir’de Kurina adlı gazetenin Libyalı direnişçilere dayanarak verdiği habere göre, olay Bingazi hava üssünde yaşandı. Taraf değiştirerek protestocu halkın safına katılan Yüzbaşı Attia Abdülsalim El Abdali ve ikinci pilot Ali Ömer Kaddafi, üstlerinden ‘Bingazi’deki isyan eden halkı bombalayın’ emri aldı.Savaş uçaklarıyla havalanan iki pilot, kendi vatandaşlarını öldürmeyeceklerini belirterek, yere doğru intihar dalışına geçti. Pilotlar son anda paraşütle atlayarak kurtuldu.