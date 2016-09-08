Pilotlar 30 bin lira maaşı bırakıp TSK'ya dönüyor

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki Gülen cemaati mensuplarına yönelik yapılan soruşturmalarla ihraç edilen pilotların meydana getirdiği kritik eşik, hava kuvvetlerinden ayrılan pilotların geri dönmesiyle sağlanacak.

Vatan gazetesinden Esra Can Sinav'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alan binlerce askerin ilişiği kesildi.

İşte bu noktada bir karar alınarak hava kuvvetlerinden ayrılan pilotlara yuvalarına dönmeleri için dönüş kapısı açıldı.

Pilotlara dönüş imkanı veren bu karardan sonra ilk başvurular ise 6 Eylül tarihinde yapıldı. 6 pilot Ankara’daki karargaha giderek başvuruda bulundu. Başvuruyu yapanları ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal makamında ağırladı. Ardından bu anı ölümsüzleştiren fotoğraf internet sitesinde paylaşıldı.

Sivile geçmişlerdi

Vatan bu 6 pilotun hikayesini öğrendi. Haris Toğar, Doğan Mart, Ertan Uzun, Tolga Çınar, Ersoy Çil ve Mehmet Akif Öz. Hikayelerinin ortak noktası ise sistemli bir şekilde, TSK’dan ayrılmalarının sağlanmış olması.

Bir diğer ortak noktaları sahip oldukları donanım sayesinde ise sivil havacılıksektöründe kendilerine hemen yer edinmeleri. Şimdi TSK’ya dönüş için başvuruda bulundular. Çoğu sivil havacılık sektöründe ortalama 30 bin TL maaş alırken neredeyse üçte bir maaşa dönmeyi hiç tereddüt etmeden düşündüler. Onların ifadesiyle ‘Kalbimizin sesini dinledik, çünkü TSK’ya gönül borcumuz var.”

"Pilot için masa başı zor"

Hava kuvvetlerine dönüş yapmak için başvuran bir diğer eski ordu mensubu Hava Pilot Binbaşı Doğan Mart, 2 Şubat 2009 yılında orduyla ilişiğini kesti. Binbaşı olduktan sonra yaş prosedürü sebebiyle aktif pilotluktan karargah görevine çekileceğini düşündüğü için istifa eden Mart, “Pilotlar için karargahta masa başında çalışmak zordur” dedi. Mart, geri dönme sebebini şu sözlerle ifade etti: “Beni geliştiren, yetiştiren ve bana emek veren hava kuvvetlerinin verdiği bu zor sınavdan sonra, gerçekten gönülden bağlı olan mensuplarına ihtiyacı olduğunu hissettim. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım.”

"Görevimi engellediler"

Uzun seneler Çiğli’de uçuş öğretmenliği yaptığını söyleyen Hava Pilot Binbaşı Haris Toğar şunları söyledi: “15 Temmuz’dan sonra beraber çalıştığım, çok yakın arkadaşlarımın FETÖ’nün adamları olduğunu öğrendikten sonra gerçekleri anladım. Bu insanlar beni pasifleştirdiler, en etkin zamanımda harekat merkezine çekerek asıl görevimi yapmamı engellediler. Bende mecburi hizmet süremi doldurunca ayrılma kararı aldım” dedi. Hava kuvvetlerine tekrar dönme nedenini ise şu sözlerle anlattı: “Ben inşaat işçisi bir babanın çocuğuyum. Bu ülke beni askeri lisede, Hava Harp Okulu’nda okuttu. TSK şu anda yaptığım işi, ailemin rızkını kazandırdı. Orduya tekrar dönerek hizmet etmek boynumun borcu.”

Açığı kapatma yöntemleri

Açığı kapatabilmek için ayrılan pilotların alınması dışında iki yönteme daha başvuruldu. İlk olarak pilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere üniversitenin ara sınıf öğrencileri alınacak. Dört yıllık eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan adaylar lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olacak. Diğer bir seçenekte ise pilotaj bölümlerinden mezun olanların alımı yapılacak.

Pilot alımı için 3 formül

Türk Hava Kuvvetleri pilot açığını kapatmak için hava kuvvetlerinden ayrılan pilotların dışında iki yöntem daha uyguluyor. Bunlardan bir tanesi pilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere üniversitenin ara sınıf öğrencileri alınacak. Diğer bir seçenekte ise, pilotaj bölümlerinden mezun olmuş pilot adaylarının alımı yapılarak personel açığı kapatılmaya çalışılacak.

"Tuzak kurdular"

Binbaşı Ersoy Çil, gönül verdiği pilotluktan FETO yüzünden ayrılmak zorunda kalanlardan. F4 savaş uçağı pilotu olan Çil’i TSK’dan uzaklaştırmak için çok uğraşmış FETÖ. Onun ağzından hikayesini dinleyelim: “2008 yılında Malatya’da görev yaparken internet üzerinden tuzak kurdular bana. Kuzenim olmayan bir kişiyi kuzenim gibi gösterdiler ve bu kişinin terör örgütü ile bağlantısı olduğunu iddia ettiler. Ancak yaptıkları bununla sınırlı kalmadı. 2010 yılında ise Ergenekon terör örgütü üyesi iddiasıyla benim ve eşimin telefonlarını dinlemişler. Bunda da başarılı olamayınca 2014 yılındaki rutin sağlık kontrolleri sırasında TSK ile ilişiğimi kestiler. Çünkü kontroller sırasında yüksek tansiyon tespit ettiler. Mayıs ayında yapılan kontrolde, şimdinin FETÖ firarasi kardiyalog bende yüksek tansiyon bulunca uçamaz raporu verdi ve ardından TSK ile ilişiğim kesildi. 2015 yılının ocak ayında ise sivil havacılığa geçtim. Yapılan sağlık kontrollerinde ne tansiyon ne de başka bir sağlık sorunu çıktı. Özel sektörde uçmaya devam ediyorum.”

"Gönül bağım var"

Ersoy Çil, TSK’ya neden döndüğünü şöyle anlattı: “Babam asgari ücret ile 4 çocuğunu okuttu. Beni ailem ve bu halkın vergileri okuttu. Bu üniformayı devletim sayesinde giyebildim. Kalbimin sesini dinledim ve gönül bağım olan TSK’ya dönüş için başvuru kararı verdim.”

Sağlık sorunundan

Yüzbaşı pilot olarak ordudan ayrılan Mehmet Akif Öz ise o dönemlerde sağlık sorunları nedeniyle aktif uçuş pilotluğundan alındığını söyledi. Periyodik yıllık sağlık muayenelerinde hiper tansiyon tespiti yapıldığı ve jette uçabilmek için tansiyon limitinin üstünde olduğunu belirten Öz, 2016 Haziran ayında ordudan emekli oldum. Şuanda hava kuvvetlerinin personel ihtiyacı var. Geri dönmemdeki tek sebep bu ülkeye ve orduya olan borcum” diye konuştu.

"Burası baba ocağım"

Hava Pilot Binbaşı Ertan Uzun. Uzun ordudan ayrılmadan önce Eskişehir’de 111. Filo’da pilotların kalkış uçuşlarını gerçekleştiren pilot olarak görev yaptığını söyledi. Son darbe girişiminden sonra gelişen süreç üzerine bu kararı aldığını ifade eden Uzun, “Ben Artvin’in Şavşat ilçesinde bir dağ köyünden çıktım. Annem ve babamdan sonra sahip olduğum her şeyi hava kuvvetlerine borçluyum. Burası benim baba ocağım. Ocağımızda bir yangın çıktı, bizde bu saatten sonra elimden gelen her şeyi yapmak için geri dönmek istiyorum” dedi.