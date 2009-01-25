Pilota 'Sen misin uçaktan indirten' dayağı

Hostesle tartışan yolcu, kendisini uçaktan indirten pilotu dövdürdü.



Antalya'da kalkışa hazırlanan uçaktan sorun çıkardığı öne sürülen kuyumcu Hüseyin Özen, hostesle tartışması sonucu kendisini uçaktan indiren kaptan pilot Gökhan Dinçer'i evine giderken yolunu kestirip dövdürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Pilot Gökhan Dinçer hastaneye kaldırılırken, emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edilen Hüseyin Özen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Olay 22 Ocak perşembe günü Antalya Havalimanı'nda meydana geldi. SunExpress Hava Yolları'nın saat 13.15'te Antalya- Frankfurt seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan uçağının yolcularından Belek'te kuyumculuk yapan Hüseyin Özen, kabin amirinden yerinin değiştirilmesini istedi. Kadın kabin amiri de uçak kalktıktan sonra kendisini başka bir koltuğa alacağını söyledi.



İddiaya göre yerinin hemen değiştirilmesini isteyen Hüseyin Özen, uçuş kartlarını buruşturup tartıştığı kabin amirinin yüzüne fırlattı. Kabin amiri durumu kaptan pilot Gökhan Dinçer'e bildirdi. Bunun üzerine Kaptan Dinçer devreye girdi. Uçağa binmeden önce son güvenlik kontrolünde de sorun çıkardığı ileri sürülen Hüseyin Özen'in uçaktan indirilmesi için Kaptan Pilot Gökhan Dinçer polis çağırdı. Gelen polisler tarafından indirilen Hüseyin Özen iddiaya göre uçağı terkederken kaptan ve hosteslere “Size bunun hesabını soracağım. Siz geri döneceksiniz, o zaman görüşürüz” dedi.



Seferden dönüşte saldırı



Sorun çıkaran yolcunun indirilmesinden sonra SunExpress uçağı zamanında kalkış yaptı. Antalya- Frankfurt seferini tamamlayan uçuş ekibi aynı gün saat 23.25'te yine aynı uçakla Antalya'ya döndü. Her zaman Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yapan uçuş ekibi, gündüz seferde sorun çıkaran yolcunun tehdidini de dikkate alarak İç Hatlar Terminali'nden çıkarıldı.

Kaptan Pilot Gökhan Dinçer, Burhanettin Onat Caddesi üzerinde bulunan evinin önünde servis minibüsünden indi. Pilot Dinçer, eve girmek üzereyken BMW marka bir otomobilden inen 4 kişinin tekme tokat- saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere yuvarlanan Dinçer'i tekme- tokat döven 4 kişi geldikleri otomobile binerek uzaklaştı. Pilot Gökhan Dinçer, çığlıklarına koşup gelen komşuları tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yüzü gözü şişen, vücudunda ezikler olan Gökhan Dinçer tedaviye alınırken, 15 gün ‘iş göremez’ raporu verildi. Dinçer, hastane polisine verdiği ifadede, kendisini döven 4 kişinin, sorun çıkardığı için uçaktan indirdiği yolcu ile adamları olduğunu söyledi.



Bir gün sonra aynı uçakta yakalandı



Kaptan Pilot Gökhan Dinçer'in şikâyeti üzerine polis Serik İlçesi'ne bağlı turistik Belek Beldesi'nde kuyumculuk yapan Hüseyin Özen'i aramaya başladı. Olaydan bir gün sonra Hüseyin Özen'in, Almanya'ya gitmek için Antalya Havalimanı'na gittiği bilgisine ulaşan polis onu yine SunExspress'in Antalya- Stuttgart uçağına bindiği sırada yakaladı. Yenikapı Polis Merkezi'ne getirilen Hüseyin Özen'i, hastanede tedavisinin ardından taburcu olan Pilot Gökhan Dinçer'le yüzleştirildi. Pilot Dinçer, Hüseyin Özen'i teşhis etti ve şikâyetçi oldu.

Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen Hüseyin Özen, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Hüseyin Özen'e adli kontrol verdi ve tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.



‘Pilotu ben dövdürmedim’



Antalya'da SunExpress'in kaptan pilotu Gökhan Dinçer'in kendisini dövdürttüğünü iddia ettiği kuyumcu Hüseyin Özen, olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.



Belek'te kuyumculuk yaptığını, eşinin Alman olduğunu ve işi nedeniyle sık sık Almanya'ya gidip geldiğini söyleyen Hüseyin Özen, olayla ilgili şunları söyledi:



“22 Ocak Perşembe günü SunExpress'in XQ140 sefer sayılı uçağına binmek için check-in yaptırdım. Polis kontrolünü geçtik. Yanımda bir müşterim vardı. Onunla Stutgart'a gidecektik. Oturma yerimiz 2-A ve 2B'ydi. Biraz geç girdik. Yerimizde oturan yolcu olduğunu gördük. Oturan beyefendiye biletimi gösterdim ve kalkmasını rica ettim. Kabin amiri devreye girdi, ‘Geçin arkada kalan boş bir yere oturun, sonra değiştiririz’ dedi. Ben de boarding kartımı suratına fırlattım. ‘Burası belediye otobüsü mü?’ diye de bağırdım. 5 dakika sonra uçaktan inmem gerektiğini söylediler. Bir gün sonra yine SunExpress'le gitmek için tekrar bilet aldım. Havalimanına geldim. Beni gözaltına aldılar. Dayak olayının olduğu gece evimdeydim. Mahkeme, beni serbest bıraktı. Pilotu ben dövdürmedim.”

