-Pilot, teknisyen ve personele de ceza geliyor ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi, bundan sonraki denetimlerde sadece kuruluşlara ceza vermeyeceklerini, uçağın kalkışına engel olabilecek unsurlardan oluşan 'kategori 3' bulgusu tespit edilen pilot, teknisyen veya yer hizmet kuruluşu personelinin de direkt ceza almaya başlayacağını kaydetti. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ekşi, uçak denetimlerine yönelik ''denetim sayısının artırılması'' yönündeki hedeflerini, ''performans bazlı denetim'' olarak değiştirdiklerini belirtti. Böylece denetimlerin uygun ve etkili hale getirildiğini ifade eden Ekşi, ''Sadece sayıya odaklandığınızda denetimin kalitesinde zafiyet olmaya başlıyor. Bu konuda Devlet Denetleme Kurulu 'sayısal artıştan ziyade etkinliğe önem verin' önerisinde bulundu. Ben de sektörden geldiğim için sürekli sayıyla uğraşmanın kaliteyi daha fazla artırmadığı yönünde tespitlerimiz vardı. Bu kadar SAFA (yabancı hava araçlarına yönelik denetim) yapıyoruz, ama Türkiye'nin SAFA puanına baktığımızda istediğimiz sayıya gelmediğini görüyoruz. Sadece sayıya odaklandığınızda uçağa giriyorsunuz, hemen çıkıyorsunuz, başka bir uçağa geçiyorsunuz'' şeklinde konuştu. Geçen yıl Türkiye'nin SAFA puanının 1 civarında olduğunu bildiren Ekşi, şu anda 0,9'a indirdikleri bu rakamı, yıl sonuna kadar Avrupa ortalaması olan 0,8'e çekmeyi hedeflediklerini bildirdi. Bundan sonraki denetimlerde sadece kuruluşlara ceza vermeyeceklerini anlatan Ekşi, ''2920 sayılı Kanun'a göre, kuruluşlara da şahıslara da ceza verilebiliyor. Uçağın kalkışına engel olabilecek unsurlardan oluşan Kategori 3 bulgusu tespit edilen pilot, teknisyen veya yer hizmet kuruluşu personeli direkt bizden ceza almaya başlayacak'' diye konuştu. Sivil Havacılık Genel Müdürü Ekşi, yüzde 99'u tamamlanan Yolcu Hakları Yönetmeliğinin, AB uyum süreci çerçevesinde bu yıl sonuna kadar yayımlanmak zorunda olduğunu belirterek, hala tam oturmayan bu düzenlemenin Avrupa'da gelecek yıl yeniden ele alınacağına dikkati çekti. Yönetmelikle, yolcuların gecikme, iptal veya rota değişikliklerinde bilet ücretlerinin belirli bir kısmını alabileceğini, havayolu işletmesi eşyasını kaybederse malzeme talebinde bulunabileceğini veya tazminat alabileceğini, sefer iptallerinde de tazminat veya konaklama imkanı zorunluluğu doğacağını bildiren Ekşi, düzenlemenin uluslararası mevzuata uygun olacağını vurguladı. Ekşi, Türk tescilli 23 uçağın yurt dışına kiralandığını, bu rakamların sürekli artığını bildirdi.