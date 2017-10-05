Pilot adayları artık dil belgesi olmadan da başvuru yapılabilecek

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY), yetiştirilmek üzere \"II. Pilot aday adayı\" ilanındaki dil belgesi şartında değişikliğe gitti. Adaylar artık dil belgesi olmadan da başvuruda bulunabilecek.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Geniş faaliyet alanı ve çok kültürlü yapısıyla çalışanlarına havacılık sektöründe eşsiz bir kariyer fırsatı sunan Türk Hava Yolları, Yetiştirilmek Üzere \'II. Pilot Aday Adayı\' ilanındaki dil belgesi şartında değişikliğe gitti. Yayınlanan yeni başvuru şartları ve izlenecek yol ile birlikte adaylar dil belgesi olmadan ilana başvuruda bulunabiliyor (Eski uygulamada yalnızca dil belgesi olan adaylar başvurabiliyordu). Sürecin ilk aşaması olarak adaylar THY tarafından düzenlenecek ingilizce sınavına davet ediliyor olacaklar. Sınavda başarılı olan adaylar sürece evrak kontrol ve boy-kilo ölçümü ile devam edecekler. Dil belgelerini temin edip ibraz etmeleri için adaylara DLR-2 süreci öncesine kadar süre tanınıyor olacak. Bu süre zarfında dil belgesini temin edemeyen adayların süreci olumsuz sonuçlandırılacak.