T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pilot adayları artık dil belgesi olmadan da başvuru yapılabilecek

  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY), yetiştirilmek üzere "II

05 Ekim 2017 19:25

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY), yetiştirilmek üzere \"II. Pilot aday adayı\" ilanındaki dil belgesi şartında değişikliğe gitti. Adaylar artık dil belgesi olmadan da  başvuruda bulunabilecek.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Geniş faaliyet alanı ve çok kültürlü yapısıyla çalışanlarına havacılık sektöründe eşsiz bir kariyer fırsatı sunan Türk Hava Yolları, Yetiştirilmek Üzere \'II. Pilot Aday Adayı\' ilanındaki dil belgesi şartında değişikliğe gitti. Yayınlanan yeni başvuru şartları ve izlenecek yol ile birlikte adaylar dil belgesi olmadan ilana başvuruda bulunabiliyor (Eski uygulamada yalnızca dil belgesi olan adaylar başvurabiliyordu).  Sürecin ilk aşaması olarak adaylar THY tarafından düzenlenecek ingilizce sınavına davet ediliyor olacaklar.   Sınavda başarılı olan adaylar sürece evrak kontrol ve boy-kilo ölçümü ile devam edecekler.   Dil belgelerini temin edip ibraz etmeleri için adaylara DLR-2 süreci öncesine kadar süre tanınıyor olacak.  Bu süre zarfında dil belgesini temin edemeyen adayların süreci olumsuz sonuçlandırılacak.

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZİSTANBUL DHA TÜRK Hava Yolları THYPilotAdaylarKonuylaTürk Hava Yolları Basın MüşavirliğindenHava Yolları YetiştirilmekPilot Aday AdayıYayınlananEskiSürecinTHY tarafındanSınavdaDilDLR2

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24