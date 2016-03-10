Pilot 2 bin metreden denizi kirleten gemiyi ihbar etti

Denizi kirleten bir gemiyi 2 bin metreden tespit eden uçak pilotu, Atatürk Havalimanı'yla bağlantıya geçip ihbarda bulundu. Gemiyle ilgili çalışma başlatıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkış yapan uçakların pilotları, havadan gördükleri Marmara Denizi'ne sintine boşaltan gemileri ihbar ediyor. Sabah’ta yer alan habere göre, bunun en son örneği ise önceki gün yaşandı. Bandırma açıklarında denizi kirleten bir gemiyi 2 bin metreden gören pilot, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçerek ihbarda bulundu. Pilotun verdiği bilgi üzerine gemiyle ilgili çalışma başlatıldı.

3 milyon lira ceza

Daha önce de Marmara ve Karadeniz'e atık boşaltan gemilerle ilgili Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan uçakların yaptıkları ihbarların ardından yasal işlem başlatılmıştı. Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl İstanbul Boğazı ve denizi kirleten gemilere toplam 2 milyon 814 bin lira tutarında ceza kesti. 2015 itibariyle 28'i Türk bayraklı olmak üzere 90 gemiye cezai müeyyide uygulandı.