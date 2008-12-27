Piller güneşle şarj olacak

Energizer’ın önümüzdeki ay Las Vegas’ta tanıtacağı ürünlerden biri yeşil teknoloji meraklılarını mutlu edecek türden.
Ocak'ta Las Vegas’ta düzenlenecek CES
2009’da (Consumer Electronics Show / Tüketici Elektroniği Gösterisi)
tanıtılması beklenen Energizer pil şarj aleti gücünü güneş enerjisinden
alıyor.
Genellikle taşınabilir cihazlar ve
kumandalarda kullanılan AA ve AAA boyutlu pilleri şarj etmek için
tasarlanan yeni cihaz, güneş ışığını elektriğe çeviriyor ve bu şekilde
pilleri şarj etmek için daha yeşil bir yöntem uyguluyor. 49,9 dolar
fiyatla satışa sunulacak ürünün paketinde ayrıca iki şarj edilebilir
pil bulunacak.
Günümüzde bir çok el bilgisayarı ve akıllı
telefonun USB bağlantı noktalarından şarj edildiğini belirten Energizer
yetkilileri, bu sebepten ötürü yeni şarj cihazına ayrıca bir USB güç
bağlantı noktası yerleştirmiş. Bu nokta sayesinde dileyen kullanıcılar
telefon, PDA, GPS ve iPod gibi ürünlerini güneş enerjisiyle şarj
edebilecekler. Ürün güneş ışığı bulunmadığı ortamlarda şehir
elektriğini de kullanabilecek şekilde tasarlanmış.