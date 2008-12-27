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Bilim / Teknoloji

Piller güneşle şarj olacak

Energizer’ın Ocak'ta Las Vegas’ta tanıtacağı ürünlerden biri yeşil teknoloji meraklılarını mutlu edecek türden.

27 Aralık 2008 02:00

Energizer’ın önümüzdeki ay Las Vegas’ta tanıtacağı ürünlerden biri yeşil teknoloji meraklılarını mutlu edecek türden.

Ocak'ta Las Vegas’ta düzenlenecek CES 2009’da (Consumer Electronics Show / Tüketici Elektroniği Gösterisi) tanıtılması beklenen Energizer pil şarj aleti gücünü güneş enerjisinden alıyor.

Genellikle taşınabilir cihazlar ve kumandalarda kullanılan AA ve AAA boyutlu pilleri şarj etmek için tasarlanan yeni cihaz, güneş ışığını elektriğe çeviriyor ve bu şekilde pilleri şarj etmek için daha yeşil bir yöntem uyguluyor. 49,9 dolar fiyatla satışa sunulacak ürünün paketinde ayrıca iki şarj edilebilir pil bulunacak.

Günümüzde bir çok el bilgisayarı ve akıllı telefonun USB bağlantı noktalarından şarj edildiğini belirten Energizer yetkilileri, bu sebepten ötürü yeni şarj cihazına ayrıca bir USB güç bağlantı noktası yerleştirmiş. Bu nokta sayesinde dileyen kullanıcılar telefon, PDA, GPS ve iPod gibi ürünlerini güneş enerjisiyle şarj edebilecekler. Ürün güneş ışığı bulunmadığı ortamlarda şehir elektriğini de kullanabilecek şekilde tasarlanmış.

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