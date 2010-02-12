Pilatesle boyu uzadı

T24- Türk kadınlarının en büyük sorununun karın ve kalça bölgeleri olduğunu belirten Ebru Şallı, “Doğru nefes almak ve bu eğitim boyumun uzunluğuna da yansıdı ve 2 cm daha uzadım” diye konuştu.





EBRU ŞALLI/ FOTO GALERİ







Pilates sporunun Türkiye’deki temsilcisi olarak anılan Ebru Şallı, önceki gün Etiler Dalmaz Center’daki Celebrity Fitness’ta pilates eğitimi verdi. Türk kadınlarının en büyük sorununun karın ve kalça bölgeleri olduğunu belirten Şallı, “Pilates sayesinde birçok arkadaşım sağlıklı bir şekilde 20 - 30 kilo verdi. Günümüzde pilatese ilgi duyan çok kişi var. Pilates bize Allah’ın bir lütfu. Doğru nefes tekniği ile çok sayıda insan panik atak korkusunu yendi” dedi.



‘Hep aynı kilodayım’



Zayıflıyor iddialarına ‘Hayır zayıflamıyorum, aynı kilodayım’ diyerek yanıt veren Şallı, “Pilates sayesinde vücudum adeta lastik gibi her şekle girebiliyor. Lastik kıza döndüm. Doğru nefes almak ve bu eğitim boyumun uzunluğuna da yansıdı ve 2 cm daha uzadım” diye konuştu.

Pilatese çok ilgi duyduğunu söyleyen Şallı, ikinci DVD’sinin 10 bin adet sattığını ve ardından üçüncüsünün de geleceğini söyledi. “Sevgiler Günü” öncesi geçen yıl olduğu gibi tv8’de sunduğu “Ebruli” programına eşi Harun Tan’ı konuk edecek olan Şallı, boşanma söylentilerine de tepki gösterdi. Şallı, “11 yıldır eşimle birlikteyiz. Böyle bir şey söz konusu değil. Aramız çok iyi. Hâlâ birbirimize aşk mektupları yazıp yastıklarımızın altına koyuyoruz. Ayrıca cuma günü eşim Harun Tan programıma konuk olarak katılacak. Sevgililer Günü öncesi canlı yayında birçok sürprizi olacakmış. Ben de bunları merakla bekliyorum” diye konuştu

