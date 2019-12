‘Pilates, Türk kadınları için muazzam bir spor’

1993 yılında fotomodelliğe başlayan, 1995’te de Türkiye Güzeli seçilen Ebru Şallı, oğlu Beren’in doğumuyla bambaşka bir kimliğe büründü… Önce sağlıklı tariflerden oluşan yemek kitaplarıyla çıktı karşımıza, sonra eğitmen olup pilates DVD’si çıkardı. Şimdi ise tv8’de hazırladığı sabah programında kadınlara bu konularda tüyolar veriyor…



Ebru Şallı Tan, pilatese, hamilelik döneminde ‘mat pilatesle’ yani minder üzerinde esneme egzersizleriyle başlamış. Vücudunun pilatesle bütünleştiğini hissetmiş. Oğlu Beren'i dünyaya getirdikten sonra daha sık pilates yapmış ve ‘reformer pilates’ yani makineyle yapılan pilatesle tanışmış. Hollywood’un ünlü pilates eğitmeninden dersler almış. Şimdi o da başkalarına pilatesi sevdiriyor.



Astoria'nın içindeki Anantara Spa'da Hello! Dergisi’ne konuşan Ebru Şallı Tan, pilatesle tanışma ve eğitmen olma sürecini anlattı…



* Pilates siz hamileyken hayatınıza girdi. Sonra evde kendi stüdyonuzu kurdunuz. Eğit¬men olma hikâyesi nasıl başladı?



Ebru Şallı Tan: Pilatese hamilelik döneminde ‘mat pilates’, yani minder üzerinde esneme egzersizleri ağırlıklı başladım. Kendime, bedenime çok yakıştırdım; sanki vücudumla pilatesin bütünleştiğini hissettim. Beren doğduktan sonra daha sık yaptım ve ‘reformer pilates’ yani makineyle yapılan pilatesle tanıştım. 4,5 yıldır pilates yapıyorum. 1.5 yıl önce kendi kendime düşündüm; 'Pilates eğitmensiz olmuyor, ben bu sporu daha profesyonel öğrenmeliyim. Hatta hoca olmalıyım’ dedim. Dünyanın en iyi pilates okulu Stott Pilates'e başvuruda bulundum. Türkiye'de, ABD'den gelen dünyanın en iyi 10 pilates eğitmeninden biri olan Lesli Breavman ile çalışma şansı yakaladım. 1,5 ay günde 8 saat anatomi ve teori çalıştık. Benimle beraber Türkiye'den 4 pilates eğitmeni daha vardı. Sonrasında ileri seviye eğitimimi de eşimin tenis kulübünde tamamladım. Wayne ile yine çok keyifli, hem mat pilates hem de reformer pilates eğitimi gördüm. Bu eğitimin ardından bir pilates DVD'si hazırladım.



* Wayne, Jennifer Lopez'in de hocası...



ABD’de birçok ünlüyle çalışıyormuş. Jennifer Lopez de bunlardan biri. Bence çok başarılı bir eğitmen.



* Pilates'in size faydası ne oldu?



Vücudum çok daha güçlendi ve sıkılaştı. Eskiden de inceydim ama kas oranım vejetar¬yen olmama rağmen şimdi çok daha fazla.



* 'Pilates tam Türk kadınına göre' diyorsunuz.



Kesinlikle Türk kadınları için muazzam bir spor dalı. Karın ve kalça ağırlıklı çok iyi eg¬zersizler var.



* Eşiniz de pilates yapıyor. Onun aklını nasıl çeldiniz?



Harun da son 3 yıldır pilates yapıyor. Zaten tenis hayatı da devam ediyor. Ama pilatesi o da çok sevdi. Beraber de yapıyoruz, çok zevkli oluyor.



* tv8'deki programınızın diğer kuşaklardan farkı nedir?



tv8'deki programım hafta içi her gün 10.20'de canlı yayın pilatesle başlıyor. Bu programı yapma misyonum, insanları pilates yapmaya yönlendirmek ve çocukları, bebekleri olan annelere özel besleyici tarifler vermek, güzellik ve modadaki yenilikleri takip etmek... Her şeyden önemlisi de son derece pozitif enerji veren bir program. Amacım insanların hayata mutlulukla, gülerek bakmalarını sağlamak.



* Televizyona epeyce ısındınız…



Orada olmanın heyecanı, zevki gerçekten ayrı. İnsanlara ulaşmak ve onları faydalı bir şeylere yönlendirmek çok hoşuma gidiyor. Uzun süredir yemek tariflerimle ekranlardaydım. Şimdi pilatesi de ekledim. Bence çok hoş oldu.



* Pınar Altuğ'un doğum koçu musunuz?



Pınar benim yakın arkadaşım. Maşallah çok rahat bir hamilelik geçiriyor. Ben hamile¬lik sürecini daha önce yaşadığım için ona bazı konularda bilgi veriyorum, hepsi bu.



* Dr. Murad'tan sağlıklı güzellik konusunda tam puan aldınız. Neler hissediyorsunuz?



Bu tabii ki benim için çok önemli. Geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü dermatolog Dr. Murad'ın medikal spa'sına davet edildim ve orada çok güzel bir hafta geçirdim. Beni gerçekten çok iyi ağırladılar. Onun tarafından incelenip cildimin ve kontrollerinin yapılması

beni çok mutlu etti. Ayrıca vücut yaşımın 21 çıkması tabii ki süperdi. Kendimi çok şanslı hissediyorum bu konuda.



* Gerçekten mutlu ve sakin misiniz?



Kesinlikle sakin ve mutluyum. Hayata pozitif bakış açım artık benim yaşam felsefem oldu. Evrene her zaman pozitif enerji gönderiyorum. Dolayısıyla ben de pozitif oluyorum. Beni yoran ve negatif enerji veren insanlardan genelde uzak durmaya çalışıyorum. Tabii ki ben de sinirlenebilirim bu çok normal.



Kaynak: Hello!