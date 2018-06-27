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Piknikte serinlemek için girdiği Van Gölü'nde boğuldu

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş  ilçesinde, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Van Gölü sahiline giden Ömer Tuncer (25), serinlemek için girdiği gölde boğuldu

27 Haziran 2018 21:55

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş  ilçesinde, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Van Gölü sahiline giden Ömer Tuncer (25), serinlemek için girdiği gölde boğuldu. Tuncer\'in cansız bedeni, kendisiyle birlikte pikniğe gelen kardeşleri tarafından sudan çıkartıldı.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bitlis-Erciş karayolu üzerindeki Bayramlı köyü yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için sabah saatlerinde köy yakınındaki Van Gölü sahiline giden Ömer Tuncer, serinlemek için göle girdi. Bir süre gölde yüzen Ömer Tuncer, daha sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden gencin kardeşleri, ağabeylerini kurtarmak için hemen göle atladı. Kardeşlerin büyük çabalar sonucu ulaştığı Ömer Tuncer\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gölden kardeşleri tarafından çıkartılan Tuncer\'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere  Erciş Devlet Hastanasi\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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