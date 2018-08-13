Piknikçiler yangına kova ve kazanlarla su taşıyarak müdahale etti

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da çıkan anız yangının sıçradığı çok sayıda meyve ağacı yanarken, piknikçiler, kova ve kazanlarla su taşıyıp alevlere müdahale etti.

Yangın, gece geç saatlerde Adıyaman-Kahta karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Beşpınar Mesira Alanı yakınlarındaki tarlada anız yangınını görenler itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve Orman İşletme ekipleri yangına müdahale etti.

VATANDAŞLAR KOVA VE KAZANLARLA SU TAŞIDILAR

350 dönüm alanda meydana gelen anız yangınında çok sayıda meyve ağacı yanarken, piknikçiler de kova ve kazanlarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek oldu. 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Köylere sıçramadan söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

