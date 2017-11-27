Piknik tüpü ateşinden elbisesi tutuşan 98 yaşındaki kadın öldü

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde, piknik tüpünden çıkan ateş ile elbisesi tutuşan 98 yaşındaki Hanım Karaboğan yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Halilbeyli Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre evde yalnız yaşayan Hanım Karaboğan\'ın, piknik tüpünü kapatmaya çalışırken tüpten çıkan ateşle elbisesi tutuştu. Yaşlı kadın, yardım istemek için sürünerek bahçeye çıktı. Sesini duyuramayan Karaboğan, yaşamını yitirdi. Karaboğan\'ın bahçedeki cesedini gören komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Aydın Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.