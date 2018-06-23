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Piknik masasında uyuşturucuya 5 gözaltı

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te çay kenarında piknik yatıkları iddia edilen 5 kişi, oturdukları masada 26 uyuşturucu hap ve 1 miligram metamfetamin ile yakalandı

23 Haziran 2018 18:18

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te çay kenarında piknik yatıkları iddia edilen 5 kişi, oturdukları masada 26 uyuşturucu hap ve 1 miligram metamfetamin ile yakalandı.
​İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Köprübaşı köyü Kezer Çayı mevkiinde uyuşturucu uygulaması yaparken, piknik yaptıklarını iddia ettikleri F.K., İ.D., E.A., Ü.E. ve V.E.’nin oturduğu masa üzerinde 26 ecstasy hap ve 1 miligram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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