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Piknik dönüşü kamyon kasasında öldü

Faruk KIYAK/ BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde, piknik dönüşü önüne çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon ağaca çarptı

05 Eylül 2017 18:32

Faruk KIYAK/ BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde, piknik dönüşü önüne çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon ağaca çarptı. Kamyonun kasasında bulunan çocukların üstüne düşmesi sonucu kaburgaları kırılan 6 yaşındaki Ömer Yavuz yaşamını yitirdi.
Olay önceki gün, Başiskele\'de meydana geldi. Yavuz ailesi ve yakınları Yuvacık\'ta piknik yaptı. Pikniğe katılanların kamyonun kasasına binmesinin ardından yola çıkıldı. İddiaya göre, kamyon sürücüsü yola çıkan bir araca çarpmamak için manevra yapınca, araç yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ömer Yavuz, dengesini kaybederek kasanın içinde düştü.düştü. Kamyonun kasasında bulunan diğer çocuklar da Ömer Yavuz\'un üstüne düştü. Küçük çocuğun tepki vermediğini gören yakınları, hemen hastaneye kaldırdı. Kaburgaları kırılan Ömer Yavuz\'un öldüğü belirlendi. Ömer Yavuz dün toprağa verildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


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