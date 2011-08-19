-Piknik dönüşü "yılanlı" yolculuk KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 19.08.2011 - Kahramanmaraş'ta bir otomobilin motor kısmına giren yılan paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gittiği Kılavuzlu mesire alanından dönen Bilal Atlıhan, İstiklal Mahallesi Üngüt Kavşağı'na geldiğinde otomobilinin ön camında bir yılan olduğunu fark etti. Aracını park eden Atlıhan, yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılanı sopayla yere düşürdü. Atlıhan, daha sonra otomobilin motor kısmına giren yılanı çıkarmakta başarılı olamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisin, motor bölümüne biber gazı sıkmasına rağmen yılan ortaya çıkmayınca belediyeden yardım istendi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalardan bir sonuç alamayınca aracını bir akaryakıt istasyonuna götürerek tazyikli suyla yıkayan Bilal Atlıhan, otomobilini istasyona park ederek evine döndü. Arkadaşlarıyla piknikten dönerken aracının camında bir anda yılan görünce çok şaşırdığını belirten Atlıhan, ''Bütün camlar açıktı. Allah'tan otomobilin içine girmedi. İnanılacak gibi değil. Yılan arabamdan bir türlü uzaklaşmadı. Hayatımda başıma ilk defa böyle bir şey geliyor'' dedi.