Piknik alanlarından açılışı izlediler

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleşecek olan Yeni İstanbul Havalimanı\'nı, tören alanına giremeyen Arnavutköylüler piknik alanlarından izledi.

Yeni İstanbul Havalimanı\'nı uzaktan izleyip gösterileri takip eden aileler, memnuniyetlerini dile getirdi. Arnavutköy semalarında uçan Türk Yıldızları\'nın gösterileri ile adeta mest olan bir kadın , “Arnavutköy\'de böylesine bir eseri göreceğimiz aklımıza dahi gelmezdi\" dedi.

(FOTOĞRAF)