Pikniğe giden polisler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Çermik İlçesi\'nde pikniğe giden kuzen 2 polisin içinde bulunduğu araç, kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada, 1 polis memuru yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Çüngüş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan polis memuru Yusuf Tuncay, Şırnak\'ta görev yapan ve kendisini ziyarete gelen polis memuru kuzeni Recep Tuncay ile öğleden sonra ilçedeki Sinek Çayı\'na pikniğe gitti. Polis memurlarının içinde bulunduğu araç, Çermik- Çüngüş karayolunun 3\'üncü kilometresinde belirlenmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlardı. Kazada, polis memuru Yusuf Tuncay, olay yerinde yaşamını yitirirken, kuzeni polis memuru Recep Tuncay ise ağır yaralandı. Yaralı polis memuru Recep Tuncay, helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



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