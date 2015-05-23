Pikniğe giden genç kız girdiği mağarada 55 metre derine yuvarlandı

Ailesi ile birlikte sabah erken saatlerinde piknik yapmak için gittiği Çankırı Kalesi’ndeki 55 metrelik mağaraya düşen 15 yaşındaki Rabia Gayretli, itfaiye ekiplerinin 1.5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Ethem Yenigürbüz’ün DHA’da yer alan haberine göre, Rabia Gayretli, anne ve babası ile Çankırı Kalesi’nde yaptığı kahvaltı ardından birlikte kalede bulunan mağara girişine gitti. Aile, mağara girişine inişi engelleyen şeritlerin daha önce yırtılması sonucu yaklaşık 30 metrelik dik patikayı inmeye başladı. Bu sırada ayağı kayan Rabia, hızla yuvarlanmaya başladı.

‘Mağarada gözden kayboldu’

Mağaranın derinliklerinde gözden kaybolan Rabia’nın ailesi durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yardımı sonucu 112 ekipleri mağaraya inerek ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ip yardımı ile mağaraya sedye uzatılarak Rabia Gayretli mağaradan çıkartıldı.

‘25 metre derine sürüklendi’

Çankırı İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 kişilik itfaiye ekibiyle 1.5 saat süren bir operasyonun ardından genç kızı sağlıklı olarak mağaradan çıkardıklarını belirtti. Rabia Gayretli’nin ayağının kayması sonucu yaklaşık 55 metre yuvarlandığını belirten Semerci, "Dışarıdan 30 metre yuvarlanan Rabia, mağaranın girişinden itibaren 25 metre derine sürüklenmiş.

‘Hayati tehlikesi yok’

İki itfaiyeci arkadaşımız hemen yanına inerek gerekli önlemleri aldı. Sağlıkçılar ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeyi iplere sararak düştüğü yerden çıkardık. Gördüğümüz kadarıyla yüz kısmında yaralanma var, hayati tehlikesi yok gibi gözüküyor" dedi.

Kızları bir anda gözleri önünde mağaraya yuvarlanan aile, uzun süre yaşadığı şoku atlatamadı. Genç kızın ailesi, kurtarma operasyonunu dikkatle ve endişeyle takip etti. Ölümden dönen Rabia, ambulansla tedavi edilmek üzere Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.