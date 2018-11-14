Pikachu'nun yeni imajı tepki çekti

1990'lara damga vuran animasyon serisi Pokémon'ların baş karakteri Pikachu'nun, yeni çevrilen bir filmde kürklü bir imaja sahip olması ve konuşabilmesi hayranlarını ikiye böldü.

Mayıs 2019'da vizyona girecek olan 'Pokémon: Detective Pikachu' (Dedektif Pikachu) adlı filmin yayımlanan fragmanında Pikachu'nun gerçek dünyada sarı ve kalın bir kürkünün olması sosyal medyada tepkilerin gelmesine yol açtı.

Kimileri bunu orijinal karaktere bir hakaret sayarak 'iğrenç' olduğu yorumunda bulundu.

Kimi Pokémon hayranları ise Pikachu'nun bu görüntüsünün gerçekçi olduğunu savundu.

1993 yılında Japonya merkezli dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Nintendo, ilk defa Pokémon'ları bir oyun olarak piyasaya sürmüştü.

Pokémon'lar hemen ardından dünya çapında büyük bir fenomen haline geldi. 1990'ların sonlarında televizyonlarda yayımlanan bir çizgi filme dönüştürülen Pokémon'lar 120'dan fazla ülkede gösterildi.

Warner Bros'un yapımcısı olduğu filmde Pikachu'yu Ryan Reynolds seslendiriyor.

Serinin orijinalinde Ash Ketchum adlı karakterin ilk pokémonu olan Pikachu konuşamıyor, sadece kendi ismini söyleyebiliyordu.

Oyun videolarıyla tanınan YouTube ünlülerinden Joshua Wittenkeller, Pikachu'nun tüylü halinin 'korkunç' olduğunu söyledi.

Kimi Pokémon hayranları ise yeni filmdeki karakterin çok sevimli olduğu yorumunda bulundu.