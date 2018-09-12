Pierre Webo 16 yıl aradan sonra eski takımına döndü

Kamerunlu futbolcu Pierre Webo, Avrupa'ya gelmeden önce forma giydiği son takım olan Nacional ile yeniden sözleşme imzaladı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kamerunlu futbolcu, Uruguay Ligi ekiplerinden Nacional ile sözleşme imzaladı.

Son olarak Spor Toto 1. Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep'te top koşturan ve geçtiğimiz sezonun sonunda takımıyla yollarını ayıran 36 yaşındaki futbolcu, tam 16 yıl önce ayrıldığı Nacional'e geri dönmüş oldu.

2000-2003 yılları arasında Nacional'de oynadıktan sonra Osasuna'ya transfer olarak Avrupa'ya ilk adımını atan Pierre Webo, İspanya'da daha sonra Leganes ve Mallorca takımlarında forma giydi. Türkiye serüveni 2011 yılında o dönemki ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan Webo, sergilediği başarılı performans sayesinde 2013 yılının ocak ayında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Golcü futbolcu, sarı-lacivertli formayı 2.5 yıl giydikten sonra Osmanlıspor ve ardından Gazişehir Gaziantep'te oynadı. Kamerun Milli Takımı'yla da 58 maça çıkan Pierre Webo'nun milli formayla 18 golü bulunuyor.