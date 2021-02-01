Pierre Gasly, F1 2020 gridinden Koronavirüs'e yakalanan 6. pilot oldu

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AlphaTauri'nin Fransız pilotu Pierre Gasly'nin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu vesileyle geçen sene Formula 1 gridinde yer alan 20 pilottan 6.'sı da virüse yakalanmış oldu.

Testinin pozitif çıktığını Twitter üzerinden duyuran Gasly, kendini izole ettiğini ve yerel sağlık düzenlemelerine uyduğunu söyledi.

Gasly kendini iyi hissettiğini ifade ederken sezon dışı çalışma programına bu süreçte evden devam edeceğini bildirdi.

Gasly, 2020 Formula 1 sezonu bittikten sonra Koranavirüs'e yakalanan 3. isim oldu. Sezonun bitiminden bu yana Charles Leclerc ve Lando Norris de virüse yakalandı.

Sergio Perez, Lance Stroll ve Lewis Hamilton da sezon devam ederken virüse yakalanmıştı.