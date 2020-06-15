Pierre-Emerick Aubameyang sözleşme için Arsenal'dan karar bekliyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın Gabonlu yıldısı Pierre-Emerick Aubameyang, yeni sözleşme için kulübün vereceği kararı beklediğini açıkladı.

Haziran 2021'de kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Aubameyang, Fransa basınına yaptığı açıklamada, "Henüz kulüpten sözleşme teklifi almadım ama birkaç ay önce bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bu konuda neden bir gelişme olmadığını biliyorlar. Artık top onlarda. Bu konuda bir karar verecekler. Ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Almanya'nın Borussia Dortmund takımından 2018'de Arsenal'a transfer olan Aubameyang, bu sezon takımıyla 32 maça çıktı ve 20 gol kaydetti.