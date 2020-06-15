T24 LogoT24 Logo
Spor

Pierre-Emerick Aubameyang sözleşme için Arsenal'dan karar bekliyor

15 Haziran 2020 13:24

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın Gabonlu yıldısı Pierre-Emerick Aubameyang, yeni sözleşme için kulübün vereceği kararı beklediğini açıkladı.

Haziran 2021'de kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Aubameyang, Fransa basınına yaptığı açıklamada, "Henüz kulüpten sözleşme teklifi almadım ama birkaç ay önce bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bu konuda neden bir gelişme olmadığını biliyorlar. Artık top onlarda. Bu konuda bir karar verecekler. Ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Almanya'nın Borussia Dortmund takımından 2018'de Arsenal'a transfer olan Aubameyang, bu sezon takımıyla 32 maça çıktı ve 20 gol kaydetti.

ETİKETLER

Pierre-Emerick AubameyangArsenalBorussia DortmundPremier Lig
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24