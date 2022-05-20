Pierre-Emerick Aubameyang, Gabon Milli Takımı'nı bıraktı

Barcelona'da forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang, kaptanlığını üstlendiği Gabon Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Gabon Milli Takımı'nın kaptanı ve en golcü futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, milli takımı bırakma kararı aldı.

Gabon Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Aubameyang'ın milli takımdan emekliye ayrıldığı belirtilerek, takıma sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür edildi.

"Her zaman yanımda duran Gabon halkına çok teşekkür ederim"

Kararını mektupla duyuran 32 yaşındaki santrfor ise "13 yıl boyunca ülkemi gururla temsil etmenin ardından uluslararası kariyerimi noktalıyorum. İyi ve kötü günümde her zaman yanımda duran Gabon halkına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gabon Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Pierre-Emerick Aubameyang, 63 kez milli takım formasını giyerken 29 gol kaydetti.